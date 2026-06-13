Bélgica vs Egipto: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Bélgica llega al Mundial 2026 con el deber de superar con creces el papel rendido en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos, sumando un total de cuatro puntos; tres por debajo del líder Marruecos y a uno de Croacia, que culminó la ronda como segundos del grupo F.

En defensa del conjunto belga, está el hecho de que los dos clasificados en su grupo, tanto la selección de Marruecos como la de Croacia, hicieron historia en el mundial de Qatar 2022, llegando hasta semifinales y enfrentándose en el duelo por el tercer lugar, mismo que ganó la selección de Croacia.

Egipto, por otro lado, no clasificó a la copa del mundo anterior, por lo tanto, todo lo que consigan en Mundial 2026 será ganancia para ellos. Sobre todo, tomando en consideración que sus principales figuras ya parecen estar en el ocaso de su carrera.

Pronóstico SI

Si bien es verdad que el fútbol es uno de los deportes más difíciles de pronosticar, sobre todo, cuando dichos encuentros corresponden a una copa del mundo, la diferencia entre plantillas es importante. El equipo de Bélgica cuenta con jugadores de altísimo nivel, mientras que, el combinado de Egipto, difícilmente sumará elementos con bagaje en el balompié europeo, por lo que los belgas llegan como amplios favoritos para este compromiso.

Bélgica 2-0 Egipto

¿A qué hora se juega el Bélgica vs Egipto?

Ciudad: Seattle, Washington

Estadio: Lumen Field

Fecha: lunes 15 de junio

Hora: 14 h (EEUU ET), 13 h (México), 21 h (España)

Historial de enfrentamientos directos entre Bélgica y Egipto

Egipto: 3

Empate: 0

Bélgica: 1

Último partido entre ambos: 18/11/22– Bélgica 1-2 Egipto

Últimos 5 partidos

Egipto Bélgica Brasil 2-1 Egipto 6/6/26 Bélgica 5-0 Túnez 6/6/26 Egipto 1-0 Rusia 28/05/26 Croacia 0-2 Bélgica 2/6/26 España 0-0 Egipto 31/3/26 México 1-1 Bélgica 31/3/26 Arabia Saudita 0-4 Egipto 27/3/26 Estados Unidos 2-5 Bélgica 28/3/26 Egipto 0(2)-0(4) Nigeria 17/1/26 Bélgica 7-0 Liechtenstein 18/11/25

¿Cómo ver el Bélgica vs Egipto por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de Bélgica

Ya liberados de la etiqueta de “Generación Dorada”, Bélgica llega al Mundial 2026 con un nuevo propósito.

Los “Diablos Rojos” quizá pecaron por aferrarse demasiado tiempo a esa gran generación, que en Qatar hace cuatro años los llevó a una eliminación temprana. Sin embargo, en la Eurocopa 2024 hubo algunas señales de que el equipo está listo para iniciar una nueva etapa de prosperidad bajo el mando de Domenico Tedesco. Ahí es donde entra Rudi Garcia.

Si bien aún quedan vestigios de la mejor generación de su historia, la nueva camada de talentos belgas dio un paso adelante y la ausencia de grandes expectativas sin duda jugará a su favor en la Copa del Mundo.

FBL-WC-2026-BEL-SQUAD | JOHN THYS/GettyImages

La posible alineación de Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio.

Últimas noticias de Egipto

El máximo ganador histórico de la Copa Africana de Naciones participará en un Mundial por cuarta vez, con la ilusión de llegar más lejos que en las ediciones anteriores.

‘Los Faraones’, que disputaron un total de siete partidos en la historia del torneo sumando cinco derrotas y ni una sola victoria, están ansiosos por mostrar al resto del mundo el nivel que en varias oportunidades alcanzaron dentro de su continente. Lo que les falta en experiencia, pueden compensarlo con calidad individual.

Todas las miradas recaerán en Mohamed Salah, que viajará a Norteamérica tras finalizar una brillante etapa de nueve años con la camiseta del Liverpool. El capitán carga sobre sus hombros la responsabilidad de llevar a su equipo al éxito.

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

La posible alineación de Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush.

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