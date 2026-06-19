Bélgica vs Irán: previa, predicciones y alineaciones

Después de la jornada inaugural en la Copa del Mundo 2026 frente a la selección de Egipto, el combinado de Bélgica afrontará la Jornada 2 del Grupo G ante la selección de Irán que se midió a Nueva Zelanda en la primera fecha. El compromiso se celebrará desde Los Angeles.

Este encuentro será clave para determinar al equipo que se catapulte a la cima del grupo y tener ronda eliminatoria menos complicada. Después de los resultados de la primera jornada, todas las selecciones suman un punto, por lo que en esta segunda fecha es clave conseguir una victoria para acercarse a la ronda de dieciseisavos de final.

De esa manera, los dejamos con la información más importante de este encuentro entre Bélgica e Irán.

Pronóstico SI Fútbol

En teoría el conjunto belga es ampliamente superior y no deberían tener mayores inconvenientes en sacar un resultado favorable frente a los iraníes que reman contra corriente, más aún en un territorio en donde se ven amenazados y solo tienen tiempo para entrar y salir del país.

Por esa razón, vemos al país europeo quedándose con los tres puntos y encaminándose para quedarse con la cima del grupo.

Bélgica 2-0 Irán

¿A qué hora se juega el Bélgica vs Irán?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : Los Angeles

: Los Angeles Fecha : domingo 21 de junio

: domingo 21 de junio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 20:00 ESP (13/06)

La sede será el Estadio Los Angeles | PATRICK T. FALLON/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Bélgica vs Irán (único partido)

Bélgica: 0

0 Empate : 0

: 0 Irán: 1

Último partido entre ambos: 16/10/11 - Irán 4-2 Bélgica - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Bélgica Irán Bélgica 1-1 Egipto 15/06/26 Irán 2-2 Nueva Zelanda 15/06/26 Bélgica 5-0 Túnez 06/06/26 Irán 2-0 Mali 04/06/26 Croacia 0-2 Bélgica 02/06/26 Irán 3-1 Gambia 29/05/06 México 1-1 Bélgica 31/03/26 Irán 5-0 Costa Rica 31/03/26 Estados Unidos 2-5 Bélgica 28/03/26 Irán 1-2 Nigeria 27/03/26

¿Cómo ver el Bélgica vs Irán por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Bélgica

Belgica no mostró su mejor versión en el encuentro frente a Egipto y tuvo que remar a contracorriente durante buena parte del encuentro para igular el gol de Ashour. Finalmente, en el minuto 66 Mohamed Hany en propia puerta puso el empate definitivo. Aún así, el equipo de Rudi García tuvo ocasiones para ponerse por delante en el marcador y llevarse los tres puntos, pero no les acompañó la puntería.

Belgium v Egypt - FIFA World Cup 2026 - Group G | Anadolu/GettyImages

"El partido inaugural de una competición como la Copa Mundial siempre es complicado, sobre todo contra una de las mejores selecciones de África, como Egipto. Marcaron con su primer tiro a puerta, y contra un equipo así no te puedes permitir que se pongan por delante, porque eso solo refuerza su estilo de juego. Lo importante es que nos mantuvimos en el partido. Logramos empatar gracias a un jugador que salió de la banca, lo que demuestra lo importante que es toda la plantilla. Tuvimos oportunidades para ganar, pero su portero realizó algunas atajadas excepcionales. Fue un gran partido entre dos equipos muy buenos", dijo el seleccionador de los belgas.

Posible alineación de Bélgica (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; y Romelu Lukaku.



Últimas noticias de Irán

La selección de Irán no fue capaz de vencer en su debut a Nueva Zelanda que es, sobre el papel, la selección menos fuerte en este grupo. Irán tuvo que igualar el marcador hasta en dos ocasiones, primero por medio de Rezaeian y luego gracias a Mohebbi para poder rescatar un punto.

IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

"Anotar es una felicidad especial. Pero al final, no estamos felices hoy porque creo que merecíamos ganar. Pero esto es fútbol. A veces no puedes conseguir lo que quieres. Tengo que agradecer a mis compañeros, a mis amigos, a mi gente en Irán. Pero tenemos que mirar hacia adelante y pensar en nuestro próximo partido", señaló Rezaeian.

Posible alineación de Irán (4-3-3): Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun; y Mehdi Taremi.

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