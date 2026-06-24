Bélgica vs Nueva Zelanda: previa, predicciones y alineaciones

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su desenlace y todo puede pasar en el Grupo G. Bélgica y Nueva Zelanda se enfrentan este viernes en Vancouver mientras, en simultáneo, Egipto e Irán disputan en Seattle el otro encuentro de una zona que ha resultado mucho más equilibrada de lo que muchos imaginaban antes del inicio del torneo.

La mayor presión recae sobre Bélgica. Los Diablos Rojos comenzaron el torneo como principales favoritos para quedarse con el grupo, pero hasta aquí no han logrado justificar esa etiqueta. El empate ante Egipto y el posterior 0-0 frente a Irán dejaron al conjunto de Rudi García obligado a ganar para no depender de otros resultados.

Nueva Zelanda, en cambio, ha superado las expectativas iniciales. Los All Whites rescataron un valioso empate frente a Irán y compitieron de igual a igual ante Egipto, demostrando que pueden incomodar a rivales con mayor jerarquía. Con Chris Wood como líder y los aportes ofensivos de Elijah Just, los oceánicos llegan a la última fecha con la ilusión intacta de conseguir una clasificación histórica, ya sea como segundos del grupo o entre los mejores terceros del torneo.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Bélgica llega a este partido con la obligación de ganar. El equipo de Garcia aún no han mostrado su mejor versión en el torneo, pero la calidad individual de jugadores como Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Romelu Lukaku sigue estando muy por encima de la media del grupo. Después de dos empates consecutivos, el conjunto europeo sabe que no puede permitirse otra actuación discreta si quiere mantenerse con vida.

Nueva Zelanda ha competido con valentía, pero también ha mostrado fragilidades defensivas que pueden resultar muy peligrosas ante un rival de esta jerarquía. La necesidad de buscar el triunfo en algún momento del encuentro debería abrir espacios y favorecer a una selección belga que necesita recuperar confianza de cara a una eventual clasificación.

Pronóstico: Bélgica 2-0 Nueva Zelanda

¿A qué hora se juega Bélgica vs Nueva Zelanda?

Ciudad : Vancouver, Canadá

: Vancouver, Canadá Estadio : BC Place Vancouver

: BC Place Vancouver Fecha : viernes 26 de junio

: viernes 26 de junio Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 ESP (27/6)

Historial de enfrentamientos directos entre Bélgica y Nueva Zelanda

Será el primer enfrentamiento entre estas dos selecciones

Últimos 5 partidos

Bélgica Nueva Zelanda Bélgica 0-0 Irán 21/06/26 Nueva Zelanda 1-3 Egipto 21/06/26 Bélgica 1-1 Egipto 15/06/26 Irán 2-2 Nueva Zelanda 15/06/26 Bélgica 5-0 Túnez 06/06/26 Inglaterra 1-0 Nueva Zelanda 06/06/26 Croacia 0-2 Bélgica 02/06/26 Haití 4-0 Nueva Zelanda 02/06/26 México 1-1 Bélgica 31/03/26 Nueva Zelanda 4-1 Chile 30/03/26

¿Cómo ver el Bélgica vs Nueva Zelanda por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Bélgica

Bélgica afronta la última jornada sin margen de error. El técnico ha insistido durante la semana en la necesidad de mejorar la eficacia en los metros finales, una deuda evidente para un equipo que apenas marcó un gol en dos partidos pese a la calidad de sus atacantes.

Garcia no podrá contar con Nathan Ngoy, expulsado ante Irán, mientras que Zeno Debast llega con ciertas dudas físicas. Thibaut Courtois seguirá siendo el dueño del arco, mientras que Kevin De Bruyne volverá a cargar con la responsabilidad creativa en el mediocampo. Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica, liderará el ataque acompañado de Jérémy Doku y Leandro Trossard.

Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026 | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Bélgica (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; De Bruyne; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Últimas noticias de Nueva Zelanda

Los All Whites llegan con posibilidades de hacer historia y clasificar por primera vez a la siguiente instancia de una Copa del Mundo, pero para eso necesita de un triunfo y el equipo sabe que necesitará su actuación más completa del torneo para lograrlo.

El entrenador Darren Bazeley cuenta con todos sus futbolistas disponibles y volverá a apoyarse en la experiencia de Chris Wood, capitán y principal referencia ofensiva del equipo. Otra de las grandes noticias para los oceánicos ha sido la irrupción de Elijah Just, autor de dos goles en el empate frente a Irán y una de las revelaciones del Mundial.

IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026 | Stu Forster/GettyImages

Posible alineación de Nueva Zelanda (4-4-2): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh; Just, Wood.

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