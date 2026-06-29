Bélgica vs Senegal: previa, predicciones y alineaciones

Bélgica consiguió el primer lugar del Grupo G luego de golear 5-1 a Nueva Zelanda y de que Egipto empatara 1-1 con Irán. El premio para los Diablos Rojos fue un boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde enfrentarán a Senegal. El conjunto africano llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros luego de firmar un 5-0 sobre Irak, que le permitió seguir en carrera en el torneo.

Pronóstico SI Fútbol

Si Bélgica juega como lo hizo contra Nueva Zelanda, entonces tiene todas las de ganar. Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Leandro Trossard y Jérémy Doku están en su mejor momento justo cuando empiezan los partidos sin margen de error. Senegal, eso sí, viene de marcar cinco goles y no parece dispuesto a regalar nada.

Bélgica 2-1 Senegal

¿A qué hora se juega el Bélgica vs Senegal?

Ciudad: Arlington, Estados Unidos

Arlington, Estados Unidos Estadio: Estadio Seattle (Lumen Field)

Estadio Seattle (Lumen Field) Fecha: miércoles 1 de julio

miércoles 1 de julio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Bélgica y Senegal

Bélgica: 0

Empates: 0

Senegal: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Bélgica Senegal Nueva Zelanda 1-5 Bélgica 27/6/2026 Senegal 5-0 Irak 26/6/2026 Bélgica 0-0 Irán 21/6/2026 Noruega 3-2 Senegal 22/6/2026 Bélgica 1-1 Egipto 15/6/2026 Francia 3-1 Senegal 16/6/2026 Bélgica 5-0 Túnez 6/6/2026 Arabia Saudita 0-0 Senegal 9/6/2026 Croacia 0-2 Bélgica 2/6/2026 Estados Unidos 3-2 Senegal 31/5/2026

¿Cómo ver Bélgica vs Senegal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FS1, Telemundo Network, Telemundo App, Peacock, FOX One México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Bélgica

Rudi Garcia, Belgica | BRUNO FAHY/GettyImages

Bélgica fue creciendo poco a poco en la fase de grupos y demostró su jerarquía al cierre de la fase de grupos. El equipo de Rudi García dominó de principio a fin a Nueva Zelanda, firmó un 5-1 y terminó en lo más alto del Grupo G gracias a una diferencia de gol superior a la de Egipto. Trossard marcó por duplicado, de Bruyne encontró su gol, Lukaku ingresó desde el banco con un tanto y una asistencia, además del regreso de Doku, quien volvió en gran forma.

El triunfo también cambió el ánimo del plantel. Después de igualar con Egipto e Irán, los Diablos Rojos encontraron una actuación convincente justo antes del inicio de la fase eliminatoria. Zeno Debast reconoció que el plantel esperaba otro rival, debido a los resultados de otros grupos, aunque afirmó que el equipo aprovechará los días de preparación. "Senegal es un equipo realmente bueno. Si estamos en buena forma y seguimos con la dinámica positiva de nuestro último partido, creo que será un partido muy bueno", expresó el defensor.

El DT valoró el rendimiento de sus futbolistas, especialmente el aporte de los jugadores con experiencia, aunque evitó mirar demasiado lejos. "Todavía no hemos ganado nada", dijo el entrenador. Luego también respondió a las críticas recibidas durante la fase de grupos. "Solo hay un lugar donde se puede responder, y es en el terreno de juego", afirmó.

Posible alineación de Bélgica contra Senegal (4-2-3-1): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku.

Últimas noticias de Senegal

Pape Thiaw, Senegal | Anadolu/GettyImages

Senegal consiguió el boleto a dieciseisavos de milagro porque, a pesar de la una goleada 5-0 sobre Irak en Toronto, dependían de otros resultados. Más allá de eso, para siquiera estar en la pelea de los "mejores terceros", Los Leones de Teranga necesitaban una diferencia amplia luego de las caídas ante Francia y Noruega. De esta manera, Habib Diarra abrió la cuenta, Pape Gueye firmó un doblete con remates desde fuera del área, Ismaïla Sarr amplió la ventaja e Iliman Ndiaye completó la goleada.

Pape Thiaw valoró el trabajo de sus dirigidos, destacó el compromiso de Sadio Mané y recordó que el objetivo principal ya se cumplió. "El objetivo era terminar el trabajo. Había que hacerlo si queríamos mantenernos vivos", dijo el DT.

Posible alineación de Senegal contra Bélgica (4-3-3): Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye.

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