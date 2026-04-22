Bernardo Silva afronta el final de su ciclo en el Manchester City con Europa como prioridad

Luego de casi una década en el Manchester City, tanto la institución como Bernardo Silva confirmaron que el mediocampista concluirá su etapa en el club inglés al término de la temporada 2025/26.

Desde su llegada en 2017, el portugués se convirtió en una pieza clave dentro del esquema táctico del entrenador Pep Guardiola; acumula más de 450 partidos y 19 títulos con los Citizens.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Barcelona, un destino que seduce

El conjunto catalán surge como una de las opciones más sólidas para Silva. Debido al contexto deportivo del blaugrana, con aspiraciones de volver a ganar protagonismo tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, encaja con las pretensiones del mediocampista en torno a su regularidad deportiva.

El mediocampista contempla seguir compitiendo al máximo nivel en Europa y, en ese escenario, el proyecto deportivo del Barcelona aparece como una plataforma ideal para mantener protagonismo en Europa.

A su vez, el Arsenal también sigue de cerca la situación contractual del futbolista, aunque su interés parece menos concreto en comparación al conjunto catalán. La reciente rivalidad con el City en la Premier League juega un papel importante; si bien no está descartado, el escenario se torna más complejo para que el portugués continúe en Inglaterra.

🚨BREAKING! 💣



Arsenal has expressed interest in signing Bernardo Silva at the end of the season. 🇵🇹 🌟



ℹ️ BrunoAndrade / @ESPNBrasil pic.twitter.com/WBsuQHst19 — AFC Xtra (@AFC__Xtra) April 21, 2026

La intención de Silva es esperar a la próxima Copa del Mundo y, recién entonces, evaluar con mayor claridad cuál será el siguiente destino de su carrea. Más allá del interés de otras ligas emergentes, especialmente del Medio Oriente, no forman parte de sus planes inmediatos.

Por ahora, el mediocampista se centra en cerrar su ciclo en el Manchester City de la mejor manera y apunta a la obtenció de, en lo posible, dos títulos más con los Citizens con la semifinal de la FA Cup ante el Southampton el próximo sábado y cinco encuentros de la Premier League por delante aún en disputa.

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