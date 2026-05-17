Bernardo Silva, de coquetear con el FC Barcelona a ser ofrecido en el Real Madrid

La novela de Bernardo Silva puede llegar a dar que hablar en el mercado de fichajes de verano europeo: el portugués, que jugará el Mundial 2026 con su selección, no seguirá en el Manchester City y hay varios clubes disputándoselo de cara a lo que viene, incluyendo al Real Madrid y el FC Barcelona.

El primer interesado de estos fue el club catalán, con quién se llegó a reportar que había negociaciones por su salario, lo que complicaba un poco las cosas pero no terminaba de dar por caído el eventual fichaje.

Ahora, según informó el periodista de AS José Félix Díaz, su representación lo ofreció al Real Madrid, que tendrá en la próxima temporada a un compatriota del futbolista como entrenador (José Mourinho) y que está urgido de reconfigurar su plantilla con nuevos talentos.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Alex Pantling - The FA/GettyImages

En esta temporada no tuvo grandes números, pero si una excelente performance en materia de presencias: el portugués jugó el 100% de los partidos de la Premier League hasta el momento, con un aporte de dos goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League jugó ocho de diez, con un tanto anotado. En las dos consagraciones de los Ciudadanos, la FA Cup y la EFL Cup, dijo presente en cuatro y tres partidos respectivamente, sin G+A en la primera y con una asistencia en la segunda.

Llegó al Manchester City en julio de 2017 y se marcha con un palmarés envidiable: ganó la única UEFA Champions League de la historia del club, seis Premier League, un Mundial de Clubes y tres FA Cup, entre otras coronaciones. Además, con Portugal, fue campeón de la UEFA Nations League tanto en 2019 como en 2025.

Mientras se define su futuro como futbolista, Bernardo Silva se abocará al gran sueño de bordarle la primera estrella al escudo de Portugal en el Mundial 2026. El debut será el miércoles 17 de junio ante el Congo, mientras que continuarán su actividad frente a Uzbekistán el martes 23 y cerrarán frente a Colombia el sábado 27.