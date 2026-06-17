Bernardo Silva es nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ha comunicado de manera oficial lo que ya era un secreto a voces. Bernardo Silva se convierte en nuevo jugador del conjunto blanco para las dos próximas temporadas.

“El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, informó el club desde sus canales oficiales”.

El jugador portugués llega como agente libre tras no renovar su contrato con el Manchester City, que finaliza el próximo 30 de junio de este mes de junio. De esta manera, Bernardo Silva se convierte en el segundo fichaje en ser anunciado por el Real Madrid desde que Florentino Pérez ganó las elecciones a la presidencia.

Recordemos que el lunes fue anunciado el fichaje sorpresa de Marc Cucurella procedente del Chelsea, mientras que tanto Konaté como Dumfries ya estarían atados. A todo eso hay que sumar el fichaje de José Mourinho que será el entrenador la nueva temporada y que está teniendo mucho peso a la hora de armar la plantilla.

La exitosa carrera de Bernardo Silva

Bernardo Silva comenzó su carrera como profesional en las filas del Benfica en la temporada 2013/14 y a continuación se fue al Mónaco donde militó durante tres temporadas.

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

De la Ligue 1 dio el salto a la Premier League de la mano del Manchester City, donde ha militado las nueve últimas temporadas. En el conjunto inglés se convirtió en uno de los referentes del equipo y uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, ganando todos los títulos posibles a nivel de clubes y siendo una pieza fundamental de los éxitos del City.

En total, a lo largo de su carrera ha conquistado tres títulos con el Benfica, uno con el Mónaco, 20 con el Manchester City y dos más con la seleccióm de Portugal.

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