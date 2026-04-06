Bernardo Silva está viviendo sus últimos meses con el Manchester City, así lo confirmó el auxiliar Pepijn Lijnders

Todavía queda camino por recorrer en la presente campaña, sin embargo, lo que es un hecho es que dentro de varios equipos ya se siente el ambiente de despedida, pues algunos futbolistas cambiarán de aires por diferentes circunstancias, ya sea el final de su contrato, de su cesión o simplemente, moverse a otro club porque es hora de asumir un nuevo desafío.

🚨🇵🇹 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Bernardo Silva (31) will LEAVE Manchester City in the summer and become a free agent. 👋



He's won 19 trophies at Man City, 450 appearances, 76 goals & 77 assists. ✨ pic.twitter.com/zcIEDcQXjO — EuroFoot (@eurofootcom) April 5, 2026

Tal es el caso del portugués Bernardo Silva, que ya no seguirá más con el Manchester City de Inglaterra, luego de nueve años defendiendo a la institución, tiempo en el que ganó prácticamente todo: seis Premier League, cinco Carabao Cup, tres Community Shield, dos FA Cup, una UEFA Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.



Fue el auxiliar técnico del español Pep Guardiola, el neerlandés Pepijn Lijnders, quien confirmó que el seleccionado lusitano está viviendo sus últimos días con los Citizens, además confesó que será difícil reemplazarlo porque es un jugador único, al que sin duda se le echará mucho de menos porque marca una gran diferencia.



“Toda historia bonita tiene un final. Nunca se puede sustituir a un jugador por otro igual porque ese tipo de jugador no existe. Bernardo Silva es un jugador único, por la forma en que controla los partidos, sus movimientos, su recepción del balón, su liderazgo y su visión de juego”, declaró el europeo para la BBC.

🚨🗣️ Manchester City assistant coach Pep Lijnders:



"Is Bernardo Silva leaving? Every good story comes to an end and I hope he enjoys the last months."



"It's only six weeks, and has a good farewell. He deserves all that attention as well." pic.twitter.com/XPjFZbrXfS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 5, 2026

“Va a ser difícil, porque cuando no juegue ni un solo partido, verás lo mucho que se le echa de menos. Imagínate eso a lo largo de toda una temporada. Pero, como he dicho, toda historia tiene un bonito final y espero que disfrute de sus últimos meses y que tenga una despedida digna de él. Se lo merece”, concluyó.



El centrocampista aún puede agrandar su leyenda con el Manchester City, ya que todavía están en la lucha por la Premier League y por la FA Cup, mientras en esta misma temporada ya se hicieron con la Carabao Cup al doblegar al Arsenal.



Una vez que concluya la campaña, todavía se desconoce cuál será el siguiente paso de Bernardo Silva, ya que hay varios clubes con los cuales ha sido vinculado, desde el Barcelona de España y la Juventus de Italia, como algunas escuadras de la MLS, donde podría reencontrarse con otras estrellas internacionales como el argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann.