Bernardo Silva podría sumarse a Lionel Messi en el Inter Miami

El contrato de Bernardo Silva con el Manchester City está por llegar a su fin. El vínculo entre el mediocampista portugués y los Citizens vence en junio de este año y, de acuerdo con los reportes más recientes, la renovación está prácticamente descartada. El capitán del equipo dirigido por Pep Guardiola estaría cerca de poner fin a su ciclo de ocho temporadas con el conjunto mancuniano y su próximo destino podría estar en la Major League Soccer (MLS).

Según un reporte de la Gazzetta dello Sport, la Juventus le habría hecho una oferta convincente al futbolista luso para firmarlo por tres años, aunque Silva estaría en el radar de equipos como el Galatasaray, el Benfica, el FC Barcelona, equipos del futbol de Arabia Saudita y también de Estados Unidos. El Diario Marca señaló que el club estadounidense interesado en el portugués es el Inter Miami.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

Estas versiones señalan que la directiva encabezada por David Beckham buscarían sumar al futbolista de 31 años como agente libre una vez que termine la temporada 2025/2026 del futbol europeo. Las Garzas tienen experiencia tratando con jugadores de élite y actualmente cuentan con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

¿Bernardo Silva jugará en el Inter Miami?

Bernardo Silva es un jugador que tiene mucha actividad con el Manchester City. En la presente campaña, el mediocampista suma 42 partidos disputados en todas la competencias (Premier League, Champions League, EFL Cup y FA Cup) con tres goles y cinco asistencias en su registro personal.

Silva llegó al Manchester City procedente del AS Mónaco en julio de 2017 y desde entonces ha ganado un total de 17 títulos con los Citizens, entre los que se encuentran seis Premier League y una Champions League.

Sin duda alguna, Silva será uno de los agentes libres más buscados durante el mercado de verano. ¿Dónde continuará su carrera? ¿Aceptará las propuestas de clubes de élito como el Barcelona o la Juventus? ¿O el proyecto del Inter Miami lo convencerá?