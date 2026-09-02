Betis vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Real Betis y el Real Madrid se enfrentan este viernes 4 de septiembre por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27 en el estadio La Cartuja de Sevilla. La visita llega como líder e invicta luego tres victorias en sus primeras tres jornadas en el inicio del segundo ciclo de José Mourinho al frente del equipo.

En su último partido el Madrid goleó 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu con Jude Bellingham como uno de los jugadores más destacados. El inglés abrió el marcador y participó en el segundo tanto que terminó en gol en contra de Alfonso Herrero, mientras que Kylian Mbappé amplió la diferencia y Arda Güler cerró la goleada en el tiempo añadido. Con nueve puntos y diez goles a favor en tres fechas, el equipo de Mourinho llega con plena confianza.

El Betis, por su parte, llega golpeado después de sufrir su primera derrota del campeonato. Los de Manuel Pellegrini cayeron 5-2 ante el Levante en un partido caótico, pese a haber comenzado LaLiga con dos triunfos consecutivos ante Real Sociedad y Valencia. Marc Bartra y Rodrigo Riquelme marcaron para los verdiblancos en un duelo en el que perdieron la solidez defensiva de los primeros dos partidos.

A continuación, toda la información de este gran cruce de LaLiga.

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid parte como claro favorito por su arranque perfecto, su poder ofensivo y la confianza que ha adquirido el equipo de Mourinho. El Betis juega ante su público y eso puede pesar a favor de los sevillanos, pero la goleada recibida en Valencia expuso problemas defensivos que el Madrid puede castigar, especialmente con Mbappé, Vinicius y Bellingham.

Pronóstico: Betis 1-2 Real Madrid.

¿A qué hora se juega el Betis vs Real Madrid?

Ciudad: Sevilla, España

Estadio: La Cartuja

Fecha: viernes 4 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Betis vs Real Madrid (últimos 5 enfrentamientos)

Betis: 1

1 Empates: 2

2 Real Madrid: 2

Último partido entre ambos: 24/04/2026 - Betis 1-1 Real Madrid - La Liga 25/26, Fecha 32

Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Últimos 5 partidos

Betis Real Madrid Levante 5-2 Real Betis 29/08/26 Real Madrid 4-0 Málaga 30/08/26 Valencia 0-1 Real Betis 25/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26 Real Betis 1-0 Real Sociedad 21/08/26 Espanyol 1-2 Real Madrid 22/08/26 Inter 1-0 Real Betis 15/08/26 Schalke 04 0-3 Real Madrid 16/08/26 Real Betis 2-2 Bournemouth 08/08/26 Deportivo de La Coruña 0-1 Real Madrid 12/08/26

¿Cómo ver el Betis vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Betis

Dani Ceballos es el gran protagonista del cierre de mercado verdiblanco. El Betis alcanzó un acuerdo con el centrocampista para su regreso al club por tres temporadas, con una cuarta opcional, después de que el jugador terminara su etapa en el Real Madrid. Sin embargo, el acuerdo todavía necesitaba que el club liberara espacio salarial para completar su inscripción.

El Betis también buscó reforzar el mediocampo con un pivote defensivo y estudió alternativas como Marc Casadó, mientras que varias salidas estaban pendientes para liberar margen económico. En cuanto a la plantilla, Aitor Ruibal aparece como baja por lesión y Giovani Lo Celso y Diego Conde son dudas. Bellerín, por su parte, ya está recuperado.

Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Posible alineación del Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Facundo Bernal; Antony, Isco, Riquelme, Parrott..

Últimas noticias del Real Madrid

El club cerró la llegada de Sergio Martínez, una joven promesa proveniente del Racing de Santander en tres millones de euros. Eduardo Camavinga continuará en el club pese al interés de Galatasaray y Manchester United, mientras que el Madrid mantiene en su radar a Manu Koné y Angelo Stiller como posibles alternativas para el mediocampo.

En cuanto a las bajas, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Thiago Pitarch y Rodrygo aparecen como lesionados, mientras que Endrick y Aurélien Tchouaméni son dudas. El mediocampista francés todavía no ha disputado minutos esta temporada y Mourinho mantiene una postura conservadora con su recuperación.

Real Racing Club de Santander v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Díaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

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