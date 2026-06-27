Bielsa revela el trasfondo de la salida de Muslera vs España: "Él pidió el cambio"

Uruguay fue, hasta ahora, la gran decepción del Mundial 2026: el dos veces campeón del mundo no logró pasar la fase de grupos, terminando tercero en el grupo que compartía con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. En la tabla de terceros está anteúltimo, sin chances de entrar a 16avos de final.

Lamentablemente para ellos, la eliminación tiene un nombre propio pesado: Fernando Muslera. El portero de Estudiantes de La Plata tuvo participación directa en casi todos los goles recibidos por Uruguay y está señalado como uno de los principales responsables de la caída en fase de grupos.

Luego del error en el gol de Álex Baena llegó el descanso en el Estadio Akron de Guadalajara y el mundo se sorprendió al ver que Muslera no salió a jugar el segundo tiempo, con Sergio Rochet ingresando en su lugar para los últimos 45 minutos del encuentro.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

"Muslera decidió él salir en el entretiempo. A Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a las características del jugador que ingresa y del que sale", explicó Marcelo Bielsa en diálogo con TyC Sports tras el partido.

Además, el Loco se encargó de respaldar su convocatoria: "La decisión de convocarlo a Muslera fue muy, muy pensada. Hice todas las evaluaciones que consideré necesarias. Después bueno, no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera, pero por otro lado también creo que venía de un año magnífico y es un jugador de muchísima personalidad y carácter. Esa evaluación que hace usted por supuesto que la hago, pero la decisión que tomé no fue restarle confianza a Muslera sino mantenérsela".

Sobre el partido frente a España, dijo: "La actitud me parece que no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún, el desarrollo táctico del partido no fue decisivo. Sí me pareció que fue un partido que para mantenerlo parejo nosotros teníamos que hacer esfuerzos muy grandes, para atacar necesitábamos recuperar la pelota en el campo rival porque en nuestro campo el tránsito de atrás hacia adelante era muy difícil, pero el trámite fue muy parejo y deberíamos haberlo empatado".

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Por último, cerró con una dura autocrítica: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercero en la Copa América no tuvo valor y a esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta cómo será recordado mi paso: un paso que no dejó nada".