Birmingham vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

Todavía falta poco menos de un mes para el regreso del fútbol europeo y los equipos ya afinan su preparación para la temporada 2026/27. El calendario quedó supeditado al Mundial y las vacaciones de los futbolistas convocados por sus selecciones, por lo que los entrenadores trabajan con planteles reducidos y muchos juveniles.

El Barcelona no es la excepción y Hansi Flick aprovechará este período para darle minutos a futbolistas poco habituales y comenzar a delinear la formación que utilizará cuando empiecen las competencias oficiales. El primer compromiso de esta gira será en Inglaterra, donde enfrentará al Birmingham City para seguir sumando minutos de juego.

Pronóstico SI Fútbol

El Barça es favorito por la diferencia de plantel, aunque el amistoso podría ser parejo, al menos, en la primera mitad. Los de Hansi Flick van a jugar el partido con ausencias y una convocatoria de juveniles. Del otro lado, el Birmingham llega con cinco triunfos consecutivos en la pretemporada y buscará aprovechar este compromiso para llegar de la mejor manera posible al inicio de la Championship.

Birmingham 1-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Birmingham vs Barcelona?

Ciudad: Birmingham, Inglaterra

Birmingham, Inglaterra Estadio: St Andrew's Stadium

St Andrew's Stadium Fecha: viernes 31 de julio

viernes 31 de julio Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45MEX, 20:45 ESP

14:45 EE.UU (Este), 12:45MEX, 20:45 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Birmingham y el Barcelona

Birmingham: -

Empates: -

Barcelona: -

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estos equipos se enfrenten

Últimos 5 partidos

Birmingham Barcelona Portsmouth 1-1 Birmingham 2/5/2026 Valencia 3-1 Barcelona 23/5/2026 Birmingham 2-1 Bristol City 25/4/2026 Barcelona 3-1 Real Betis 17/5/2026 Birmingham 2-1 Preston North End 22/4/2026 Alavés 1-0 Barcelona 13/5/2026 Hull City 1-1 Birmingham 18/4/2026 Barcelona 2-0 Real Madrid 10/5/2026 Birmingham 2-0 Wrexham 12/4/2026 Osasuna 1-2 Barcelona 2/5/2026

¿Cómo ver el Birmingham vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

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Por motivos de derechos audiovisuales, la retransmisión del partido no va a estar disponible en Reino Unido.

Últimas noticias del Birmingham

Chris Davies, Birmingham | Pete Norton/GettyImages

El conjunto dirigido por Chris Davies llega a este amistoso con buenos resultados detrás. En sus partidos de pretemporada consiguió victorias contra el Huddersfield, el Solihull, el Burton Albion, el Northampton Town y el Crewe Alexandra.

En sus dos presentaciones más recientes venció 2-0 al Northampton Town con un doblete de Demarai Gray y luego superó 2-1 al Crewe Alexandra gracias a los goles de Jay Stansfield y Briar Bateman. Antes también derrotó 1-0 al Burton Albion con un tanto de August Priske.

Posible alineación del Birmingham contra el Barcelona (4-2-3-1): James Beadle; Bright Osayi-Samuel, Christoph Klarer, Dael Fry, Alex Cochrane; Tomoki Iwata, Jhon Solís; Carlos Vicente, Kanya Fujimoto, Demarai Gray; August Priske.

Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

Los culés realizarán su preparación en el St. George's Park desde el 27 de julio hasta el 3 de agosto y el encuentro ante el Birmingham va a ser el primero de esta concentración en Inglaterra. Flick convocó a 30 futbolistas para el viaje, con mayoría de jugadores del Barça Atletic y del Juvenil, en especial por la ausencia de los internacionales que estuvieron en Norteamérica.

Karim Adeyemi apunta a vivir sus primeros minutos con la camiseta azulgrana y, en el arco, forma parte de la lista Ter Stegen, cuya cesión al Ajax sigue pendiente de resolución. Por otro lado, Frenkie de Jong y Fermín López viajaron junto al plantel para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.

El Barça inició su preparación con una victoria por 4-1 contra el CE Europa en un encuentro de entrenamiento a puerta cerrada. Después del amistoso contra el Birmingham regresará a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y posteriormente viajará a Italia para disputar el triangular ante el Udinese y el Nottingham Forest, antes de recibir al Al Ahly en el Trofeo Joan Gamper.

Posible alineación del Barcelona contra el Birmingham (4-3-3): Wojciech Szczesny; Alejandro Balde, Andreas Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort; Marc Casadó, Marc Bernal, Guille Fernández; Karim Adeyemi, Oscar Gistau, Roony Bardghji.

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