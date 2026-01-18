Bodo/Glimt vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City tiene la obligación de ganar en su visita a Bodo para quedar bien perfilado de cara a la última jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. Por su parte, el equipo noruego necesita dar este batacazo y aferrarse a resultados ajenos para soñar con clasificar al playoff.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bodo/Glimt vs Manchester City?
Ciudad: Bodo, Noruega
Fecha: martes 20 de enero
Horario: 12:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 18:45 (España)
Estadio: Aspmyra Stadion
¿Cómo se podrá ver el Bodo/Glimt vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN
Paramount+
México
TNT Sports
TNT Go
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos
Bodo/Glimt
Manchester City
Bodo/Glimt 4-1 Diósgyőr
Manchester United 2-0 Manchester City
Groningen 0-4 Bodo/Glimt
Newcastle 0-2 Manchester City
Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt
Manchester City 10-1 Exeter City 10/01/2026
Bodo/Glimt 5-0 Fredrikstad FK
Manchester City 1-1 Brighton
Bodo/Glimt 2-3 Juventus
Manchester City 1-1 Chelsea
Últimas noticias del Bodo/Glimt
Si bien el equipo dirigido por Kjetil Knutsen no está en una buena posición en la tabla (32° con tres empates y tres derrotas), ha sido una piedra en el zapato de los poderosos en lo que va de la UEFA Champions League: empató 2-2 contra el Borussia Dortmund en Alemania y vendió cara la derrota frente a la Juventus en Noruega.
Necesitan ganar y esperar para llegar con chances a la última jornada, aunque parece realmente difícil que puedan clasificarse. A su favor, tendrán el clima tremendamente hostil de su ciudad. Jostein Gundersen, suspendido, no podrá estar en el equipo para enfrentar a los ingleses.
Últimas noticias del Manchester City
El City viene en levantada en el arranque del 2026 y se ilusiona con conseguir un triunfo que le permita, una jornada antes, asegurarse su presencia entre los mejores ocho de la competencia continental, aunque para lograrlo deberá ganar en Bodo y esperar resultados ajenos.
Para este compromiso, Guardiola no podrá contar con Ruben Dias, Josko Gvardiol, Savinho, Oscar Bobb, John Stones y Mateo Kovacic, todos ellos lesionados. El que está en duda es Omar Marmoush, que jugó este sábado el partido por el tercer y cuarto puesto de la AFCON con la selección de Egipto.
Los fichajes de invierno Antoine Semenyo y Marc Guéhi no podrán incorporarse a la plantilla del City en Champions hasta las fases eliminatorias.
Posibles alineaciones
Bodo/Glimt
Portero: Nikita Haikin
Defensas: Isak Määttä, Haitam Aleesami, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold
Centrocampista: Patrick Berg
Volantes ofensivos: Jens Hauge, Sondre Fet, Håkon Evjen, Ole Blomberg
Delantero: Kasper Hogh
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Nathan Aké, Max Alleyne, Abdukodir Khusanov, Matheus Nunes
Centrocampista: Nico González
Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva
Delantero: Erling Haaland.
Pronóstico SI
El Manchester City sacará ventaja gracias a su brillante plantilla, haciéndole sentir al Bodo/Glimt el rigor de su estilo de juego desde el primer minuto de partido.
Bodo/Glimt 1-3 Manchester City
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo