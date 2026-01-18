Bodo/Glimt vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester City tiene la obligación de ganar en su visita a Bodo para quedar bien perfilado de cara a la última jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. Por su parte, el equipo noruego necesita dar este batacazo y aferrarse a resultados ajenos para soñar con clasificar al playoff.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bodo/Glimt vs Manchester City?

Ciudad: Bodo, Noruega

Fecha: martes 20 de enero

Horario: 12:45 (Estados Unidos), 11:45 (México), 18:45 (España)

Estadio: Aspmyra Stadion

FK Bodo/Glimt v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bodo/Glimt vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos TUDN Paramount+ México TNT Sports TNT Go España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos

Bodo/Glimt Manchester City Bodo/Glimt 4-1 Diósgyőr

13/01/2026 Manchester United 2-0 Manchester City

18/01/2026 Groningen 0-4 Bodo/Glimt

06/01/2026 Newcastle 0-2 Manchester City

13/01/2026 Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt

10/12/2025 Manchester City 10-1 Exeter City 10/01/2026 Bodo/Glimt 5-0 Fredrikstad FK

30/11/2025 Manchester City 1-1 Brighton

07/01/2026 Bodo/Glimt 2-3 Juventus

25/11/2025 Manchester City 1-1 Chelsea

04/01/2026

Últimas noticias del Bodo/Glimt

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BODOE/GLIMT-JUVENTUS | STIAN LYSBERG SOLUM/GettyImages

Si bien el equipo dirigido por Kjetil Knutsen no está en una buena posición en la tabla (32° con tres empates y tres derrotas), ha sido una piedra en el zapato de los poderosos en lo que va de la UEFA Champions League: empató 2-2 contra el Borussia Dortmund en Alemania y vendió cara la derrota frente a la Juventus en Noruega.

Necesitan ganar y esperar para llegar con chances a la última jornada, aunque parece realmente difícil que puedan clasificarse. A su favor, tendrán el clima tremendamente hostil de su ciudad. Jostein Gundersen, suspendido, no podrá estar en el equipo para enfrentar a los ingleses.

Últimas noticias del Manchester City

Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First Leg | Alex Dodd - CameraSport/GettyImages

El City viene en levantada en el arranque del 2026 y se ilusiona con conseguir un triunfo que le permita, una jornada antes, asegurarse su presencia entre los mejores ocho de la competencia continental, aunque para lograrlo deberá ganar en Bodo y esperar resultados ajenos.

Para este compromiso, Guardiola no podrá contar con Ruben Dias, Josko Gvardiol, Savinho, Oscar Bobb, John Stones y Mateo Kovacic, todos ellos lesionados. El que está en duda es Omar Marmoush, que jugó este sábado el partido por el tercer y cuarto puesto de la AFCON con la selección de Egipto.

Los fichajes de invierno Antoine Semenyo y Marc Guéhi no podrán incorporarse a la plantilla del City en Champions hasta las fases eliminatorias.

Posibles alineaciones

Bodo/Glimt

Portero: Nikita Haikin

Defensas: Isak Määttä, Haitam Aleesami, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold

Centrocampista: Patrick Berg

Volantes ofensivos: Jens Hauge, Sondre Fet, Håkon Evjen, Ole Blomberg

Delantero: Kasper Hogh

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nathan Aké, Max Alleyne, Abdukodir Khusanov, Matheus Nunes

Centrocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva

Delantero: Erling Haaland.

Pronóstico SI

El Manchester City sacará ventaja gracias a su brillante plantilla, haciéndole sentir al Bodo/Glimt el rigor de su estilo de juego desde el primer minuto de partido.

Bodo/Glimt 1-3 Manchester City

