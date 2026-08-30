Bombazo inesperado: Gabriel Jesús será nuevo jugador del FC Barcelona

El mundo del fútbol europeo se sacudió con una inesperada noticia este domingo: Fabrizio Romano confirmó que Gabriel Jesús va a ser nuevo futbolista del FC Barcelona a cambio de 10 millones de euros y un paquete de variables, que se abonarán cuando el punta brasileño alcance los objetivos pautados en el contrato.

Según informa el periodista italiano, el ex Manchester City viajará a la Ciudad Condal este lunes para realizarse los chequeos médicos de rutina propios de un fichaje y firmará su contrato con el Barça en las horas siguientes, convirtiéndose así en el tan ansiado delantero que esperaba Hansi Flick tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree deal to sign Gabriel Jesus from Arsenal, here we go!



Exclusive details: medical booked on Monday, #AFC to receive €10m package plus add-ons for permament deal.



Gabriel Jesus will travel for medical as authorized by Arsenal. pic.twitter.com/Y4nFKERn3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Esta operación es sin dudas una apuesta para el FC Barcelona, ya que el brasileño viene de recuperarse de una difícil lesión de rodilla y todavía no ha regresado al 100% de su capacidad. A pesar de eso, el club catalán le dio un voto de confianza y sacudió el mercado con esta transferencia fugaz.

El formado en Palmeiras tuvo una temporada con poca participación en la 2025/26, sumando solamente minutos en 27 oportunidades, con seis goles y dos asistencias. Perdió muchísimo lugar por la llegada de Viktor Gyökeres, y su lesión de rodilla terminó de complicar las cosas para él en el Arsenal.

Con la camiseta de los Gunners alcanzó 123 presencias, con 32 tantos y 23 asistencias. Su paso más recordado fue por el Manchester City, donde jugó un total de 236 partidos, con 95 goles anotados y 45 pases gol. En su ciclo en el fútbol inglés ganó cinco veces la Premier League, una FA Cup, cinco EFL Cup y dos Community Shield, siendo la mayoría de estas consagraciones con el club mancuniano.

Es internacional con la selección de Brasil desde 2016, con participaciones tanto en el Mundial 2018 como en el de Qatar 2022. En 2019 levantó su único trofeo con la Canarinha, con la Copa América celebrada en su tierra venciendo a Perú en la final disputada en el mítico Maracaná.