Bombazo mundial: Jürgen Klopp es el nuevo seleccionador de Alemania

La selección de Alemania es una de las más históricas del fútbol, con cuatro copas del mundo en su vitrina y un sinfín de cracks que han vestido la temible camiseta blanca de los teutones. Lamentablemente para ellos, los últimos Mundiales han sido un fiasco atrás del otro.

Si bien para el Mundial 2026 hubo una mejora, el resultado final no fue para nada el esperado: superaron la fase de grupos con el 7-1 a Curazao como punto alto, pero perdieron contra Ecuador y en 16avos de final los eliminó la histórica Paraguay de Gustavo Alfaro y Orlando Gill en la tanda de penales, tras el 1-1 en los 120.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Daniela Porcelli/GettyImages

En Rusia 2018 llegaban como campeones del mundo tras consagrarse en Brasil, pero no lograron pasar la fase de grupos cayendo frente a México y Corea del Sur. En Qatar 2022 la historia fue similar, con España y Japón como clasificados en la zona que Die Mannschaft no pudo superar.

De cara a la cita centenaria del 2030, Alemania sorprendió y pateó el tablero para evitar volver a caer en desgracia: despidió a Julian Nagelsmann y contrató a Jürgen Klopp, que no dirigía desde mediados de 2024. La noticia fue confirmada este domingo por la mañana por el periodista italiano Fabrizio Romano.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Según contó el italiano, su proyecto como director deportivo del Grupo Red Bull sigue bajo discusión, pero eso no le impediría volver a sentarse en un banquillo. Para reemplazarlo, la empresa austríaca pensó en Oliver Glasner, aunque este firmará con el Newcastle tras su brillante paso por el Crystal Palace.

El próximo objetivo de Alemania será la UEFA Nations League, que nunca ha ganado ni ha estado entre los grandes protagonistas. La Eurocopa del 2028, a disputarse en el Reino Unido, también asoma como un norte jugoso para ellos, ya que no son campeones continentales desde el 1996.