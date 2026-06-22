Bosnia y Herzegovina vs Qatar: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial 2026 se acerca a esa fase de matar o morir, en donde los grandes proyectos comienzan a rendir frutos y los aficionados estallan de júbilo, los planteles menos fuertes luchan para dar la sorpresa, mientras el temor a fracasar les respira cerca del oído.

En el Grupo B, conformado por Canadá, Bosnia y Herzegovinal, Catar y Suiza, las cosas están muy parejas. En el duelo correspondiente a la jornada número tres, Bosnia y Herzegovina y la selección de Catar se enfrentarán en un duelo que promete sacar chispas, puesto que ya no hay margen de error.

Un mal resultado, podría costarles la eliminación del campeonato. El triunfo, por otro lado, amplificaría sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto bosnio clasificó a este Mundial elimininando a Italia y buscarán tener su mejor participación, luego de haberse quedado en fase de grupos en Brasil 2024. Sin embargo, su rival en esta última jornada será la selección de Catar, que arrancó el torneo empatando a un gol contra Suiza y también buscan hacer historia en esta copa del mundo.

Seguro nos espera un duelo sumamente parejo, en el que ambas selecciones saltarán a la cancha con la idea de cometer los menos errores posibles, apostando a la contundencia en las pocas jugadas a la ofensiva que logren generar, y ahí vemos ligeramente mejor a Bosnia.

Bosnia y Herzegovina 1-0 Qatar

¿A qué hora se juega el Bosnia y Herzegovina vs Qatar?

Ciudad : Seattle

: Seattle Estadio : Seattle

: Seattle Fecha : miércoles 24 de junio

: miércoles 24 de junio Hora: 11:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Bosnia y Herzegovina vs Catar

Catar: 1

1 Empate : 1

: 1 Bosnia y Herzegovina: 0

Último partido entre ambos: 10/08/10 - Catar 2-0 Bosnia y Herzegovina - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Catar Bosnia y Herzegovina Canadá 6-0 Qatar 18/06/26 Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina Qatar 1-1 Suiza 13/06/26 Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina 12/06/26 Qatar 0-0 El Salvador 06/06/26 Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina 06/06/26 Irlanda 1-0 Qatar 28/05/26 Bosnia y Herzegovina 0-0 Macedonia del Norte 27/05/26 Qatar 0-2 Túnez 07/12/25 Bosnia y Herzegovina 1-1 Italia 31/03/26

¿Cómo ver el Qatar vs Bosnia y Herzegovina por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Qatar

Qatar dio una de las sorpresas de este Mundial al conseguir un empate frente a Suiza en el tiempo de descuento. En el minuto 94 Miro Muheim en propia puerta igualó el tanto de Embolo, lo que le dio a Qatar el primer punto en su historia en una Copa del Mundo, en su segunda participación.

Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

"Solo estar aquí ya era histórico. Conseguir un punto contra Suiza, que para mí es uno de los mejores equipos en Europa en este momento, es importante. Pudimos sobrevivir a momentos difíciles, no perdimos la compostura a pesar de estar por detrás y al final conseguimos la recompensa que nos da el primer punto en un Mundial", señaló el seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui.

Sin embargo, en la fecha dos salieron goleados ante Canadá 6-0, lo que les deja en la última posición del grupo. Aún así, aún tienen opciones matemáticas de clasificar a dieciseisavos de final como segundos o terceros de grupo, siempre y cuando ganen a Bosnia.

Para este partido, Lopetegui no podrá contar con Homan El-Amin ni con Assim Madibo, ya ue ambos fueron expulsados ante los canadienses.

Alineación de Qatar (4-3-3): Mahmud; Ayoub Al Oui, Ró-Ró, Boualem Khoukhi, Al-Brake, Ahmed; Jassem Gaber, Ahmed Fathi, Issa; Edmílson Junior, Yusuf Abdurisag, Akram Afif

Últimas noticias de Bosnia y Herzegovina

Bosnia empató 1-1 en el debut frente a uno de los anfitriones del torneo, Canadá. Jovo Lukic adelantó a los europeos a los 21 minutos de un cabezazo. siendo este el gol más rápido de la selección en un Mundial, y en el minuto 78 Cyle Larin anotó para los canadienses. El marcador ya no volvió a moverse.

Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

En la fecha dos se vieorn superados por Suiza 4-1. EN el minuto 80, Tarik Muharemovic vio la cartulina roja, por lo que se pierde la última jornada de la fase de grupos. Con 1 punto en su marcador, la selección bosnia sigue teniendo opciones de estar en la siguiente ronda.

"Hasta la pausa de hidratación éramos el mejor equipo. Estábamos jugando bien y presionándolos. Siempre hablamos de Suiza como un gran equipo, con futbolistas de mucha calidad individual y capaces de aprovechar los espacios. Nos castigaron con dureza, pero así es el fútbol. Fue nuestra primera derrota en diez partidos, pero el mundo no se acaba aquí. Todavía nos queda un encuentro y vamos a intentar ganarlo", señaló el seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez.

Posible alineación de Bosnia y Herzegovina (4-4-2): Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic

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