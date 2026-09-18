Bournemouth vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

Ocho partidos invicto para el Liverpool de Andoni Iraola, que viene de eliminar al Tottenham de la Carabao Cup. Los Reds comenzaron la temporada con el pie derecho o, por lo menos, sin derrotas. En la Premier League tienen una victoria y tres empates en cuatro jornadas y suman seis puntos, que los ubican octavos en la tabla de posiciones. Este domingo viajarán al sur de Inglaterra para enfrentarse al Bournemouth, club que el DT conoce muy bien, puesto que lo dirigió hasta mayo.

A continuación, todo lo que tenes que saber de cara al partido de este fin de semana.

Pronóstico SI Fútbol

Los Cherries jugaron el jueves en San Sebastián y, además del viaje, van a tener poco tiempo para preparar el encuentro de este domingo, a diferencia de unos Reds que compitieron el martes rotando buena parte del once habitual. El regreso de Iraola al Vitality Stadium le da más picante al cruce, sumado a que el Bournemouth lleva 11 partidos de la Premier sin perder en casa, así que no le servirán los tres puntos en bandeja.

Bournemouth 1-2 Liverpool

¿A qué hora se juega el Bournemouth vs Liverpool?

Ciudad: Bournemouth, Inglaterra

Estadio: Vitality Stadium

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP

Árbitro: Michael Oliver

Historial de enfrentamientos directos entre el Bournemouth y el Liverpool

Bournemouth: 1

1 Empates : 0

: 0 Liverpool: 4

Último partido entre ambos: 24/1/2026 - Bournemouth 3-2 Liverpool - Fecha 23, Premier League 2025/26

Últimos 5 partidos

Bournemouth Liverpool Real Sociedad 1-2 Bournemouth 17/9/2026 Liverpool 3-1 Tottenham 15/9/2026 Bournemouth 2-2 Brentford 12/9/2026 Liverpool 0-0 Fulham 12/9/2026 Bournemouth 4-0 Lincoln 8/9/2026 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 9/9/2026 Newcastle 2-2 Bournemouth 5/9/2026 Ipswich 0-2 Liverpool 4/9/2026 Bournemouth 1-1 Everton 29/8/2026 Liverpool 2-2 Nottingham Forest 29/8/2026

¿Cómo ver el Bournemouth vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México TNT Sports, HBO Max España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Bournemouth

Marco Rose, Bournemouth | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El Bournemouth va a llegar con el ánimo renovado después de vencer 2-1 a la Real Sociedad en su debut en la Europa League. Justin Kluivert abrió el marcador a los 10 minutos y se convirtió en el primer futbolista de los Cherries en anotar en un torneo europeo. Rayan amplió la ventaja de cabeza diez minutos después y Evanilson estuvo cerca del tercero con un remate al poste. Sergio Gómez descontó a los 58, aunque las atajadas de Djordje Petrovic fueron fundamentales para mantener la ventaja.

Los dirigidos por Marco Rose ahora van a recibir a los Reds en el regreso de Iraola al Vitality Stadium. Rose reconoció que mantiene una gran relación con el técnico español y valoró su aporte al crecimiento del club. "Tengo una estupenda relación. Andoni es una parte importante de este logro", aseguró.

Posible alineación del Bournemouth contra el Liverpool (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson

Últimas noticias del Liverpool

Andoni Iraola, Liverpool | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Los Reds llegan a la fecha 5 después de vencer 3-1 al Tottenham en Anfield y avanzar a la cuarta ronda de la Carabao Cup. Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 20 minutos y asistió a Cody Gakpo para el segundo tanto a los 52. Conor Gallagher descontó a los 68 y Dominik Szoboszlai aseguró la clasificación con un remate a los 90.

Iraola quedó satisfecho con una actuación en la que realizó diez modificaciones en la formación inicial. "Creo que ha habido diferentes fases en el partido, aunque en líneas generales me gustó lo que vi. Hemos marcado y estoy contento porque estamos en la siguiente ronda", expresó el DT. También elogió al autor del tercer gol. "Con Dom, cuando va a disparar, tiene opciones de marcar. Con él lo crees porque ya lo ha hecho antes. Es un gran definidor", afirmó.

Alisson Becker, Virgil van Dijk y Florian Wirtz podrían regresar al once inicial contra el Bournemouth luego de no comenzar el duelo de la Carabao Cup. El arquero fue suplente contra los Spurs, y van Dijk y Wirtz ni siquiera fueron parte de la convocatoria. Jérémy Jacquet acompañaría al neerlandés en la defensa, y Wirtz ocuparía un lugar en el mediocampo.

Alexander Isak volvería a encabezar el ataque pese a que acumula tres partidos sin marcar. Gakpo, quien regresó de su lesión con un gol y una asistencia el martes, también tendría un lugar en la formación. Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Conor Bradley y Vitezslav Jaros están lesionados, aunque algunos podrían volver luego de la fecha FIFA, en octubre.

Posible alineación del Liverpool contra el Bournemouth (4-2-3-1): Alisson Becker; Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak

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