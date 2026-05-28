Brasil confirma la lesión de Neymar a dos semanas del Mundial 2026

A pocos días del comienzo de la Copa del Mundo 2026, la selección de Brasil confirmó que Neymar sufrió una nueva lesión muscular en la pantorrilla izquierda y estará fuera de las canchas entre dos y tres semanas, según confirmaron los estudios médicos realizados este miércoles.

Se pierde los amistosos previos

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, explicó en conferencia de prensa que el futbolista presenta una molestia muscular que requerirá reposo y recuperación específica. De esta manera, Neymar no podrá participar de los amistosos frente a Panamá, programado para este 31 de mayo, ni tampoco del encuentro ante Egipto del 6 de junio.

🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a new injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed.



Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/MiqUtspbFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Esta falta de ritmo futbolístico podría complicar aún más la presencia del delantero en el debut mundialista el próximo 13 de junio frente a Marruecos, en el Estadio MetLife.

El cuerpo médico del combinado intentará acelerar los tiempos sin arriesgar una recaída, especialmente teniendo en cuenta el historial físico reciente del jugador. Desde el cuerpo ténico de Carlo Ancelotti existe cierta cautela y prefieren no apresurar su regreso antes de estar completamente recuperado.

Polémica con el Santos

Desde el club paulista habían asegurado que Neymar se encontraba en buenas condiciones físicas y listo para sumarse a la preparación con normalidad. Incluso, integrantes del cuerpo médico del equipo habían manifestado públicamente que el futbolista llegaría sin inconvenientes al Mundial.

Uruguay v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Guillermo Legaria/GettyImages

Aún así, tras los controles realizados en la concentración de Brasil, apareció la lesión que ahora lo deja fuera de los amistosos, por lo que la situación generó malestar y alimentó las dudas sobre el manejo físico del delantero en las últimas semanas.

Mientras tanto, el seleccionado brasileño espera recuperar a su máxima figura a tiempo para una Copa del Mundo en la que vuelve a aparecer como uno de los grandes candidatos al título.

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