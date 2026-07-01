Brasil tendrá un baja sensible en los 8vos de final contra Noruega

Brasil tuvo algunos problemas para eliminar a Japón en los 16vos de final del Mundial 2026. Entre ellos, fue la lesión de Paquetá, que aunque no tuvo que salir de cambio al resentirse muscularmente, parece que sí tuvo consecuencias a mediano plazo.

Fabrizio Romano reporta que el medicampista de Flamengo será baja para la siguiente ronda, en los octavos de final ante Noruega, que clasificó al eliminar en un gran partido y gol en los últimos minutos de Erling Haaland.

🚨⚠️ Lucas Paquetá will miss Brazil next game against Norway due to injury. pic.twitter.com/5suy6FkoVx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

La lesión que lo marginará al menos durante este partido es muscular, en el muslo izquierdo. Sin embargo, no hay reporte de la duración o de su recuperación.

Su baja podría ser cubierta por Ederson, Danilo, Fabinho o algún cambio en la alineación donde se utilice un mediapunta en lugar de tres mediocampistas centrales.