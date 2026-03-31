Brasil vs Croacia: previa, predicciones y alineaciones

Todos nos acordamos de ese 9 de diciembre de 2022 cuando la siempre favorita Brasil murió en los brazos de Croacia en un partidazo que terminó en penales y le dio el pase a semifinales a los europeos, a los que ya va siendo hora de ubicarlos donde merecen porque luego del subcampeonato en 2018 y el tercer puesto en 2022 demostraron que saben competir contra cualquiera. En sus filas sigue Luka Modric, Balón de Oro y líder absoluto, que con 40 años mantiene un nivel altísimo y sigue siendo el faro del equipo.

Brasil llega golpeado y sin encontrarse en el campo de juego. A pesar de la jerarquía individual y de tener a Carlo Ancelotti en el banco, el equipo no logra consolidarse. La caída 2-1 frente a Francia dejó preocupación en el grupo y en el cuerpo técnico, que apunta a este amistoso en Orlando como una oportunidad para cambiar la cara y saldar una cuenta pendiente con los croatas.

Pronóstico SI Fútbol

Va a ser un partido complicado para dos selecciones con jugadores que quieren demostrar por qué deben estar en la lista final de su DT. De ambos lados sobran variantes para lastimar y también para defenderse. Luka Modric es sinónimo de peligro y Vinícius Jr, del lado brasileño, también. Se espera un duelo parejo, con situaciones y goles para los dos.

Brasil 1-1 Croacia

¿A qué hora se juega Brasil vs Croacia?

Ciudad : Orlando, Estados Unidos

: Orlando, Estados Unidos Estadio : Camping World Stadium

: Camping World Stadium Fecha : martes 31 de marzo

: martes 31 de marzo Hora: 16:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 2:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Croacia

Brasil : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Croacia: 1

Último partido entre ambos: 9/12/2022 - Croacia (4) 1-1 (2) Brasil - Copa del Mundo 2022, cuartos de final

Últimos 5 partidos

Brasil Croacia Brasil 1-2 Francia 26/3/2026 Colombia 1-2 Croacia 26/3/2026 Brasil 1-1 Túnez 18/11/2025 Montenegro 2-3 Croacia 17/11/2025 Brasil 2-0 Senegal 15/11/2025 Croacia 3-1 Islas Feroe 14/11/2025 Japón 3-2 Brasil 14/10/2025 Croacia 3-0 Gibraltar 12/10/2025 Corea del Sur 0-5 Brasil 10/10/2025 República Checa 0-0 Croacia 9/10/2026

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Últimas noticias de Brasil

Vinicius Jr | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

La caída ante Francia dejó muchos cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo. Brasil perdió 2-1 contra un rival que disputó gran parte del segundo tiempo con diez jugadores y aun así no logró dar vuelta el resultado. El golpe no cayó bien en un plantel que apunta a la Copa del Mundo y sabe que el margen de ajuste se acorta con el paso de los días.

Carlo Ancelotti pidió calma en la conferencia de prensa previa al partido y aseguró que tiene bastante definido tanto el once para el debut en el Mundial como la lista final. El italiano remarcó que el camino pasa por combinar talento en ataque con orden defensivo, la cual confiesa que es una idea que intenta consolidar desde su llegada.

Las bajas condicionan el armado del equipo. Raphinha quedó afuera por una lesión muscular y tampoco están disponibles Alisson Becker, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro ni Wesley. El técnico analiza variantes, con Roger Ibáñez como opción en el lateral derecho.

En ataque también habrá movimientos. Luiz Henrique y Joao Pedro se perfilan para meterse en el equipo, acompañando a Matheus Cunha y Vinícius Jr. El extremo del Real Madrid arrastró molestias en el muslo durante el fin de semana, aunque se reincorporó a los entrenamientos y apunta a ser titular.

Posible alineación de Brasil contra Croacia (4-2-4): Ederson, Roger Ibáñez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Jr y João Pedro.

Últimas noticias de Croacia

Ivan Perisic | Leonardo Fernandez/GettyImages

Croacia llega con una sonrisa luego de vencer 2-1 a Colombia el jueves pasado. El arranque fue lo siguiente a intenso, con el gol colombiano a los dos minutos y la respuesta inmediata de los europeos a los seis gracias a Luka Vuskovic. El partido mantuvo esa intensidad y, a los 42, Igor Matanović marcó el segundo para dar vuelta el resultado y encaminar el triunfo.

Zlatko Dalić rotó el equipo en ese encuentro y dejó a Modric en el banco. Aun así, sin su referente, Croacia consiguió un triunfo que confirma estos años dorados. De todas formas, la idea es que el actual mediocampista del Milan sea titular frente a Brasil.

Posible alineación de Croacia contra Brasil (3-4-3): Dominik Livakovic; Martin Erlic, Luka Vuskovic, Marin Pongracic; Josip Stanisic, Luka Modric, Petar Sucic, Ivan Perisic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric y Igor Matanovic.

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