Brasil vs Egipto: previa, predicciones y alineaciones

Brasil trabaja minuto a minuto para construir un equipo campeón y el cerebro detrás de todo ello es Carlo Ancelotti, quien tomó las riendas en 2025 para reencaminar una selección que venía de un rendimiento irregular en los últimos años. Todavía queda mucho trabajo por delante, aunque el DT y un plantel repleto de figuras mostraron un buen desempeño en los amistosos previos, especialmente en la goleada 6-2 sobre Panamá.

Ahora, la Canarinha afrontará su último examen antes del Mundial 2026. Del otro lado estará Egipto, otra selección clasificada a la Copa del Mundo y liderada por Mohamed Salah. El encuentro servirá para seguir probando variantes y llegar con mejores conclusiones al debut mundialista de la próxima semana.

Pronóstico SI Fútbol

Este partido es bastante más desafiante que el primer amistoso porque Brasil enfrentará a una selección con figuras de mucho renombre como Salah y Omar Marmoush. La defensa brasileña tendrá que estar atenta a cada pérdida, sobre todo porque la Canarinha viene de mostrar mucho poder ofensivo en el 6-2 contra Panamá, aunque también recibió al menos un gol en cuatro de sus últimos cinco partidos.

De todos modos, el equipo de Ancelotti llega mejor parado. Brasil perdió solamente uno de sus últimos cinco compromisos y superó la línea de 2.5 goles en cinco de sus últimos siete partidos.

Brasil 2-1 Egipto

¿A qué hora se juega Brasil vs Egipto?

Ciudad : Ohio, Estados Unidos

: Ohio, Estados Unidos Estadio : Huntington Bank Field

: Huntington Bank Field Fecha : sábado 6 de junio

: sábado 6 de junio Hora : 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP

: 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP Arbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Egipto

Brasil : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Egipto: 1

Último partido entre ambos: 14/11/2011 - Brasil 2-0 Egipto - Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

Brasil Egipto Brasil 6-2 Panamá 31/5/2026 Egipto 1-0 Rusia 28/5/2026 Brasil 3-1 Croacia 31/3/2026 España 0-0 Egipto 31/3/2026 Brasil 1-2 Francia 26/3/2026 Arabia Saudita 0-4 Egipto 27/3/2026 Brasil 1-1 Túnez 18/11/2025 Egipto 0 (2) - 0 (4) Nigeria 17/1(2026 Brasil 2-0 Senegal 15/11/2025 Senegal 1-0 Egipto 14/1/2026

¿Cómo ver Brasil vs Egipto por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Brasil

Carlo Ancelotti, Brasil | LEONARDO MUNOZ/GettyImages

La principal novedad pasa por Neymar. El delantero sigue recuperándose de una lesión muscular y todavía no pudo entrenarse con normalidad junto al grupo. "La situación de él es bastante clara. Está haciendo mucho trabajo individual. Mañana va a hacer una resonancia y, si todo sale bien, puede entrenar con el grupo la próxima semana", dijo Ancelotti.

El DT también dejó entrever la idea de juego que pretende construir para su equipo. "Lo brasileño está en la genética. Lo italiano en el trabajo, mucho trabajo. Voy a intentar combinar las dos cosas", expresó. La intención pasa por conservar el talento ofensivo característico de Brasil y complementarlo con una estructura táctica más rigurosa.

En los entrenamientos previos al amistoso, Ancelotti ensayó variantes novedosas. Lucas Paquetá apareció como mediapunta por detrás de Igor Thiago, acompañado por Vinícius Jr. y Raphinha. El delantero del Brentford viene de convertir contra Panamá y busca ganarse un lugar más fijo dentro de la rotación ofensiva verdeamarela.

Ancelotti también adelantó que seguirá rotando durante el Mundial. "No quiero limitarme a pensar en una alineación titular. Tengo una lista con muchos recursos", dijo. Además, confirmó que Marquinhos va a volver al equipo y que pretende utilizar este amistoso para observar alternativas antes del estreno ante Marruecos.

Posible alineación de Brasil contra Egipto (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius Jr.

Últimas noticias de Egipto

Hossam Hassan, Egipto | MOHAMED TAGELDIN/GettyImages

Egipto llega con una sonrisa en la cara a Cleveland. Los dirigidos por Hossam Hassan derrotaron 1-0 a Rusia en su última presentación, resultado que se sumó a una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita en y a un empate sin goles frente a España, ambos en la fecha FIFA de marzo. Además, acumulan cuatro partidos consecutivos sin recibir goles.

La gran esperanza ofensiva vuelve a estar depositada en Salah. El capitán va a estar acompañado por Marmoush y Trézéguet en un ataque que va a intentar aprovechar cada espacio disponible.

Posible alineación de Egipto contra Brasil (4-3-3): Mohamed El Shenawy,

Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi

; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet

; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Mohamed