Brasil vs Escocia: previa, predicciones y alineaciones

Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. A diferencia de otros grupos donde las posiciones ya parecen encaminadas, aquí todavía quedan cosas importantes por definir y ambos seleccionados llegan con objetivos concretos.

La Verdeamarela necesita ganar para aspirar al primer puesto. Tras empatar con Marruecos y vencer con autoridad a Haití, los dirigidos por Carlo Ancelotti dependen no solo de sumar tres puntos, sino también de que la diferencia de gol les permita superar a los marroquíes, que en simultáneo enfrentarán a Haití. Por eso, además de la victoria, Brasil buscará un resultado amplio que lo deje en lo más alto de la zona.

Escocia, por su parte, afronta el encuentro sabiendo que de sumar al menos un punto, contaría con grandes chances de avanzar de ronda. Después de vencer a Haití en el debut y caer ajustadamente ante Marruecos, los británicos llegan con posibilidades reales de clasificación. Un triunfo los metería directamente en los 16avos de final, pero un empate podría alcanzar para acceder como uno de los mejores terceros.

Con mucho en juego para ambos lados, se espera uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos. A continuación, toda la información de este gran duelo.

Pronóstico SI Fútbol

Brasil todavía no mostró su mejor versión en este Mundial, pero cuenta con una calidad individual que pocos equipos pueden igualar. La necesidad de mejorar la diferencia de gol debería empujar al conjunto de Ancelotti a asumir riesgos desde el primer minuto.

Escocia ha demostrado ser un equipo competitivo y bien organizado. Sin embargo, tendrá que resistir largos tramos sin la pelota y soportar la presión de una selección brasileña obligada a atacar. Los escoceses pueden generar peligro en transiciones y pelota parada, pero el favoritismo sigue estando claramente del lado de la Canarinha.

Pronóstico: Brasil 3-1 Escocia

¿A qué hora se juega Brasil vs Escocia?

Ciudad: Miami, Florida

Estadio: Hard Rock Stadium

Fecha: miércoles 24 de junio

Hora: 18:00 EE.UU. (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP (jueves)

Árbitro: por confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Escocia

Partidos jugados: 10

10 Brasil: 8

8 Empate : 2

: 2 Escocia: 0

Último partido entre ambos: 27/03/2011 - Brasil 2-0 Escocia - Amistoso Internacional

Scotland v Brazil - International Friendly | Mike Hewitt/GettyImages

Últimos 5 partidos

Brasil Escocia Brasil 3-0 Haití 19/06/26 Marruecos 1-0 Escocia 19/06/26 Brasil 1-1 Marruecos 13/06/26 Escocia 1-0 Haití 13/06/26 Brasil 2-1 Egipto 06/06/26 Escocia 2-2 Irlanda del Norte 10/06/26 Brasil 6-2 Panamá 31/05/26 Escocia 3-1 Islandia 06/06/26 Brasil 3-1 Croacia 31/03/26 Grecia 0-1 Escocia 23/03/26

¿Cómo ver Brasil vs Escocia por televisión y streaming online?

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Últimas noticias de Brasil

La principal preocupación de Brasil pasa por el estado físico de Raphinha. El atacante del Barcelona fue sustituido durante el encuentro ante Haití y fue sometido a estudios que arrojaron una una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho. Quedó descartado para jugar con Escocia, pero llevará adelante un tratamiento intensivo con el objetivo de volver a estar a disposición en esta Copa.

Las buenas noticias tienen que ver con Neymar y su regreso. El crack del Santos, quien se perdió los dos primeros partidos por una lesión en el gemelo, completó su primer entrenamiento con el plantel el último domingo y podría tener minutos en el duelo del miércoles.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Posible alineación de Brasil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Henrique, Vinícius Júnior, Cunha..

Últimas noticias de Escocia

La derrota frente a Marruecos dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo perdió el invicto y complicó sus opciones de terminar entre los dos primeros del grupo. Por otro, volvió a demostrar que puede competir contra selecciones de mayor jerarquía y llega a la última fecha dependiendo de sí mismo para avanzar.

Steve Clarke no tiene previsto realizar demasiadas modificaciones respecto al once que utilizó en los primeros dos encuentros. Scott McTominay sigue siendo la principal referencia futbolística del equipo, acompañado por la experiencia de Andy Robertson y la movilidad ofensiva de Che Adams, en un conjunto que deberá hacer un partido perfecto para cumplir su objetivo.

FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MAR | FRANCK FIFE/GettyImages

Posible alineación de Escocia (4-5-1): Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Tierney, McTominay, Adams.

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