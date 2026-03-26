Brasil vs Francia: previa, predicciones y alineaciones

Las selecciones de Brasil y de Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo desde en el Gillette Stadium de Boston en un amistoso internacional correspondiente al anteúltimo parón de Fecha FIFA antes del Mundial 2026. Será una buena medida para dos selecciones que apuntan a pelear arriba en la Copa del Mundo y que empiezan a definir quiénes llegan en mejor forma a la cita.

Ambas selecciones no se enfrentan desde marzo de 2015, cuando el equipo sudamericano se impuso por 3 a 1 en Saint-Denis con goles de Oscar, Neymar y Luiz Gustavo (Varane había abierto el marcador para los franceses).

A continuación, toda la información para disfrutar de un duelo lleno de estrellas.

Pronóstico SI Fútbol

Brasil intentará imponer su ritmo y aprovechar la calidad individual de sus delanteros, pero enfrente tendrá a una Francia que parece más ensamblada como equipo y que suele ser muy efectiva cuando encuentra espacios. En ese contexto, el desarrollo puede volverse favorable para los europeos si logran romper líneas y atacar con velocidad.

El equipo de Deschamps llega con una sensación de mayor solidez colectiva, algo que suele marcar diferencias en este tipo de duelos entre selecciones de primer nivel. Brasil puede tener momentos de dominio, sobre todo en el inicio, pero sostener esa superioridad durante todo el partido parece más complejo. Si el encuentro se abre, los franceses cuentan con más variantes para inclinar la balanza.

Pronóstico: Brasil 2-3 Francia

¿A qué hora se juega el Brasil vs Francia?

Ciudad : Foxborough, Estados Unidos

: Foxborough, Estados Unidos Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : jueves 26 de marzo

: jueves 26 de marzo Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

New England Revolution v FC Cincinnati | Maddie Meyer/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Francia (últimos cinco partidos)

Brasil : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Francia: 2

Último partido entre ambos: 26/03/2015 - Francia 1-3 Brasil - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Brasil Francia Brasil 1-1 Túnez 18/11/25 Azerbaiyán 1-3 Francia 16/11/25 Brasil 2-0 Senegal 15/11/25 Francia 4-0 Ucrania 13/11/25 Japón 3-2 Brasil 14/10/25 Islandia 2-2 Francia 13/10/25 Corea del Sur 0-5 Brasil 10/10/25 Francia 3-0 Azerbaiyán 10/10/25 Bolivia 1-0 Brasil 09/09/25 Francia 2-1 Islandia 09/09/25

¿Cómo ver el Brasil vs Francia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN+ and ESPN Deportes México ESPN Mexico, Disney+ Premium Mexico, tabii España DAZN, tabii

Últimas noticias de Brasil

Mientas Carlo Ancelotti lidera un proceso de reconstrucción, la ausencia de Neymar vuelve a ser uno de los grandes focos. El delantero no fue convocado desde la llegada del italiano y su presencia en la Copa del Mundo 2026 empieza a ponerse en duda. En contrapartida, regresó Endrick, quien atraviesa un buen momento en Lyon y será una de las opciones en ataque junto a Vinícius, Raphinha, Gabriel Martinelli, Joan Pedro y Cunha

Gabriel Magalhães es otro de los grandes ausentes, afectado por una lesión en su rodilla derecha. Ancelotti decidió no convocar a un reemplazante y se las arreglará con Marquinhos, Bremer, Léo Pereira e Ibáñez para los partidos ante Francia y Croacia.

Posible alineación de Brasil (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, D. Santos; Raphinha, Casemiro, A. Santos, Vinicius Jr; Cunha, Pedro.

Últimas noticias de Francia

El presente francés es mucho más sólido en comparación, con un equipo que llega en plena madurez competitiva. Bajo la conducción de Didier Deschamps, los galos arrasaron en las Eliminatorias UEFA con 16 puntos sobre 18 posibles y son uno de los grandes candidatos para la cita mundialista luego del título en 2018 y el subcampeonato en 2022.

La gran novedad pasa por el regreso de Kylian Mbappé, quien vuelve tras superar un esguince de rodilla. Su presencia se suma a un ataque repleto de variantes, donde también aparecen Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram y jóvenes como Désiré Doué y Michael Olise.

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappe; Dembele.

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