Brasil vs Haití - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Brasil espera que su participación en el Mundial de 2026 comience este viernes cuando se enfrenten a Haití en la segunda jornada del Grupo C, en busca de su primera victoria.

La selección de Carlo Ancelotti se mostró lenta en su partido inaugural contra Marruecos, superada por la semifinalista de 2022 y quizás afortunada de salir ilesa de la derrota.

Vinicíus Júnior criticó el césped del MetLife Stadium , afirmando que la sequedad del terreno de juego dificultaba que Brasil encontrara su ritmo habitual. En Filadelfia, la temperatura no será más baja, pero al menos el campo no está sobre una superficie sintética dura.

En Haití, Brasil se enfrenta a un rival en la Copa del Mundo por primera vez en 52 años, pero está decidido a hacer algo más que simplemente completar la lista de participantes.

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