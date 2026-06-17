Brasil vs Haití: previa, predicciones y alineaciones

Las selecciones de Brasil y de Haití disputarán su segundo compromiso de la fase de grupos en el sector C de la Copa del Mundo 2026 y se medirán desde el Estadio de Philadelphia. Ambas integran el grupo C junto a Escocia, que ocupa la primera posición, y Marruecos.

A continuación, los dejamos la información más importante sobre este compromiso entre el pentacampeón del mundo y la selección isleña en la justa mundialista.

Pronóstico SI Fútbol

La selección dirigida por Carlo Ancelotti es ampliamente superior a la selección de la Concacaf, por lo que este partido debería ser una goleada y deberían aprovechar para descansar elementos para el tercer compromiso.

Sin muchas complicaciones los cariocas deberían marcar varios goles e irse a la hamaca para enfocarse en el cierre de la fase de grupo.

Brasil 5-0 Haití

¿A qué hora se juega el Brasil vs Haití?

Ciudad : Philadelphia

: Philadelphia Estadio : Philadelphia

: Philadelphia Fecha : viernes 19 de junio

: viernes 19 de junio Hora: 20:30 EE.UU (Este), 18:30 MEX, 01:30 ESP (20/6)

La sede será el Esadio de Philadelphia | BRENDAN SMIALOWSKI/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Brasil vs Haití (únicos tres partidos)

Brasil: 3

3 Empate : 0

: 0 Haití: 0

Último partido entre ambos: 08/06/16 - Brasil 7-1 Haití - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Brasil Haití Brasil 1-1 Marruecos 13/06/26 Escocia 1-0 Haití 13/06/26 Brasil 2-1 Egipto 06/06/26 Haití 1-2 Perú 06/06/26 Brasil 6-2 Panamá 31/05/26 Haití 4-0 Nueva Zelanda 02/06/26 Brasil 3-1 Croacia 31/03/26 Hatí 1-1 Islandia 31/03/26 Brasil 1-2 Francia 26/03/26 Haití 0-1 Túnez 28/03/26

¿Cómo ver el Brasil vs Haití por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico España DAZN España

Últimas noticias de Brasil

Brasil no ha tenido el inicio de Mundial que esperaban. La pentacampeona del mundo no pudo pasar del empate 1-1 frente a Marruecos. Ismael Saibari adelantó al conjunto africano en el minuto 21, y en el 32 Vinícius hizo el empate definitivo.

La selección de Carlo Ancelotti mejoró en la segunda mitad pero no fue suficiente para llevarse la victoria: "Estoy un poco preocupado porque creo que no empezamos bien. Perdimos muchos duelos y la posesión, pero mejoramos en la segunda parte de un partido que ha sido difícil porque Marruecos es un buen equipo. En la primera parte tuvimos dificultades para salir de la presión y podríamos haber tenido más control. No estoy satisfecho porque esperaba un inicio mejor, pero estas cosas pueden pasar. Ahora me voy a centrar en el siguiente partido", dijo el seleccionador al término del encuentro.

En Brasil la gran incógnita es saber si Neymar podrá jugar. El extremo se perdió el primer partido por lesión y ya está entrenando con la vista puesta en esta segunda jornada frente a Haití.

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Brasil (4-4-2): Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Roger Ibañez, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha; Igor Thiago y Vinícius Júnior.

Últimas noticias de Haití

La selección de Haití volvía a una Copa del Mundo después de su debut en 1974 pero se estrenó con derrota ante Escocia (1-0), siendo esta su cuarta derrota en la historia de los mundiales.

El delantero Frantzdy Pierrot no tuvo su mejor encuentro y estuvo desaparecido la mayor parte del partido. Aún así, tuvo la mejor ocasión de su selección para empatar.

SOCCER: JUN 13 FIFA World Cup 26 Group C - Haiti vs Scotland | Icon Sportswire/GettyImages

Posible alineación de Haití (4-4-2): Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026