Brasil vs Japón - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

El camino de Brasil hacia su sexto título mundial, un récord histórico, se encuentra actualmente bloqueado por Japón, su primer rival en la ronda de 16avos de final.

El primer puesto del Grupo C no bastó para evitar un partido muy complicado, y una eliminación temprana es factible dada la calidad de la selección japonesa. Con siete goles en una victoria y dos empates en el Grupo F, Japón ha impresionado con su fútbol fluido y su laborioso juego sin balón.

El gigante sudamericano ya había recibido una advertencia sobre el talento de Japón, al perder 3-2 contra los asiáticos en un amistoso el pasado octubre. Sin embargo, esa fue su primera derrota en este enfrentamiento, con 11 victorias y dos empates en los 13 partidos anteriores.

Brasil no puede permitirse ni el más mínimo atisbo de complacencia el lunes en el NRG Stadium de Houston; sus superestrellas deben rechazar la presión que sienten como favoritos y mostrar lo mejor de sí mismos.

Los hombres de Carlo Ancelotti avanzaron a la fase eliminatoria sin perder el ritmo, con un empate inicial ante Marruecos seguido de victorias por tres goles de forma sorprendentemente rutinaria contra Haití y Escocia. Brasil aún se está adaptando a Norteamérica, pero no cabe duda del inmenso poderío que posee en todas las facetas del juego.

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