Brasil vs Japón: previa, predicciones y alineaciones

Las selección de Brasil y la selección de Japón disputarán los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y se enfrentarán desde el Estadio Houston. El conjunto verdeamarelha se clasificó como primero del Grupo C y los nipones como segundos del Grupo F.

A continuación, les compartimos la información más relevante de este duelo entre el pentacampeón del mundo y la selección japonesa.

Pronóstico SI Fútbol

La escuadra comandada por el técnico italiano Carlo Ancelotti luce como la selección dominante y superior, por lo que evidentemente es el favorito sobre todo por las individualidades que posee como Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Lucas Paquetá, entre otros.

Sin embargo, el cuadro japones no le va a regalar nada a la escuadra sudamericana y lucharán con todo por hacer historia y buscarán eliminarlos para seguir con el sueño mundialista, aunque en esta ocasión vemos que los cariocas se quedarán con el pase.

Brasil 2-2 Japón

¿A qué hora se juega el Brasil vs Japón?

Ciudad : Houston

: Houston Estadio : Houston

: Houston Fecha : lunes 29 de junio

: lunes 29 de junio Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP

El Estadio Houston será la sede del partido | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Brasil vs Japón (últimos cinco partidos)

Brasil: 4

4 Empate : 0

: 0 Japón: 1

Último partido entre ambos: 14/10/25 - Japón 3-2 Brasil - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Brasil Japón Brasil 3-0 Escocia 24/06/26 Japón 1-1 Suecia 25/06/26 Brasil 3-0 Haití 19/06/26 Túnez 0-4 Japón 20/06/26 Brasil 1-1 Marruecos 13/06/26 Países Bajos 2-2 Japón 14/06/26 Brasil 2-1 Egipto 06/06/26 Japón 1-0 Islandia 31/05/26 Brasil 6-2 Panamá 31/05/26 Inglaterra 0-1 Japón 31/03/26

¿Cómo ver el Brasil vs Japón por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Brasil

Brasil mantiene la mirada puesta en la evolución de Raphinha, cuya situación física se ha convertido en una de las principales inquietudes de la selección. El futbolista del Barcelona no pudo completar el encuentro frente a Haití tras sufrir unas molestias, y las pruebas posteriores detectaron una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Su presencia ante Escocia está descartada, pero el cuerpo médico ya ha puesto en marcha un plan de recuperación intensivo para intentar que pueda reaparecer antes de que finalice el torneo.

Destacar también los minutos de Neymar contra Escocia. En balón corrido se le vio falto de ritmo, pero estuvo muy fino en las jugadas a balón parado.

Posible alineación de Brasil (4-4-2): Alisson Becker; Danilo, Leo Pereira Marquinhos, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha; Igor Thiago y Vinícius Júnior.

Últimas noticias de Japón

El conjunto japonés está completando un gran Mundial. Han conseguido ser segundos de grupo por delante de Suecia, pero han tenido la mala pata de enfrentarse contra el grupo compuesto por Brasil y Marruecos.

Una de las circunstancias más negativas del combinado nipón es que algunas de sus estrellas no están en plena forma, y es que les ha afectado mucho las lesiones de Mitoma y Endo antes de comenzar el campeonato.

Posible alineación de Japón (3-4-3): Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Dōan, Ayase Ueda, Daizen Maeda.