Brasil vs Marruecos: previa, predicciones y alineaciones

Los recuerdos de lo vivido por ambas selecciones en el mundial de Qatar 2022 son contrastantes. Por un lado, los dirigidos por Carlo Ancelotti querrán superar con creces lo conseguido en la copa del mundo anterior, cuando fueron eliminados en cuartos de final por la selección de Croacia.

Marruecos, por otro lado, tomará como combustible el cuarto lugar obtenido en Qatar. Un recordatorio de que, cuando el balón rueda, cualquier cosa puede suceder. Como eliminar a potencias como España o Portugal. O, ¿por qué no?, como salir campeones del mundo, cumpliendo con la profecía del maestro Carlos Bilardo, quien aseguró, y cito: ''Acá (en Marruecos) está el futuro del fútbol''.

🤯🇲🇦 Poco se habla que Marruecos llegó a una semifinal del Mundial, fue campeón de la Copa África Sub-23 y hoy es semifinalista de los Juegos Olímpicos, en menos de 2 años y medio.



🔮 Y mucho menos se habla que Carlos Salvador Bilardo lo predijo en 1990. Sí, en pleno programa de… pic.twitter.com/sQpnqjRX1c — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 3, 2024

Este primer encuentro entre la selección de Brasil y el equipo de Marruecos, correspondiente al Grupo C, en donde también están Haití y Escocia, podría determinar quién acaba como primero del grupo y quién como segundo, tomando en consideración la diferencia abismal que existe entre ellos y las otras dos selecciones.

Pronóstico SI Fútbol

La característica habitual en los primeros partidos de una copa del mundo, es la tensión. Desde la escuadra más poderosa hasta la más modesta, todos, en los primeros 90 minutos de una justa mundialista, inevitablemente se ven sacudidos por una oleada de nervios, la cual deriva en cotejos cerrados, con pocos goles y escasas emociones. A pesar de ello, la jerarquía de los brasileños debería imponerse al término del encuentro, con una victoria apretada.

Brasil 1-0 Marruecos

¿A qué hora se juega Brasil vs Marruecos?

Ciudad : East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos Estadio : MetLife Stadium

: MetLife Stadium Fecha : sábado 13 de junio

: sábado 13 de junio Hora: 14:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Marruecos

Brasil : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Marruecos: 1

Último partido entre ambos: 25/03/2023 - Marruecos 2-1 Brasil - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Brasil Marruecos Brasil 2-1 Egipto 6/6/2026 Marruecos - Noruega 7/6/2026 Brasil 6-2 Panamá 31/5/2026 Marruecos - Madagascar 2/6/2026 Brasil 3-1 Croacia 31/3/2026 Marruecos 5-0 Burundi 26/5/2026 Brasil 1-2 Francia 26/3/2026 Marruecos 2-1 Paraguay 31/3/2026 Bolicia 1-0 Brasil 9/9/2025 Marruecos 1-1 Ecuador 27/3/2026

¿Cómo ver Brasil vs Marruecos por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ViX Premium España DAZN España, TVE

Últimas noticias de Brasil

La convocatoria de Neymar Jr. para el Mundial 2026 fue una de las noticias que más alegró a todos los aficionados del mundo. Y es que el ahora jugador del Santos de Brasil y referente del FC Barcelona y del PSG, es una de las máximas figuras de los últimos años, siempre a la par, o quizás un par de escalones abajo solamente, del astro argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo.

A pesar de la expectación, los aficionados brasileño tendrán que esperar para ver a Neymar puesto que volvió a lesionarse y no jugará el primer partido. Se espera que pueda tener minutos en la jornada 2 frente a Haití.

Además, este llamado provocó también un nuevo debate entre las estrellas brasileñas. ¿Quién usará la casaca número '10'? Hasta antes de que se diera a conocer la lista con los 26 jugadores de Brasil que disputarán el Mundial 2026, el '10' le pertenecía a la figura del Real Madrid, Vinícius Jr.

Ahora, no obstante, la duda aparece y le inyecta un poco de tensión al momento, misma que el propio Vinícius apagó de inmediato, al declarar que la '10' le pertenece a Neymar y a nadie más. De esta manera, 'Ney', en lo que todo parece indicar será su última copa del mundo, portará con honor la casaca de leyendas como Pelé, Ronaldinho y él mismo, en ediciones anteriores.

Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Michael Steele/GettyImages

Posible alineación de Brasil contra Marruecos (4-2-4): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel y Santos; Guimarães y Casemiro; Raphinha y Martinelli; Cunha y Vinícius Jr.

Últimas noticias de Marruecos

Hasta antes del Mundial de Qatar 2022, solo una vez la selección de Marruecos había conseguido pasar la fase de grupos. Fue en 1986, cuando cayeron eliminados en octavos. La gran pregunta es si serán capaces de repetir lo hecho hace cuatro años, cuando dejaron en el camino a potencias como España y Portugal, cayendo en semifinales ante Francia y en el duelo por el tercer puesto frente a la selección de Croacia.

Achraf Hakimi, figura del París Saint-Germain, es el emblema de este equipo y uno de los mejores laterales derechos del mundo. Varios de los héroes del 2022 estarán presentes en Norteamérica y a ellos se sumarán caras nuevas como la de Brahim Díaz.

Walid Regragui, héroe de 2022, dió un paso al costado en marzo, no obstante. Su sucesor es un experto en equipos juveniles, pero nunca había estado a cargo de una selección absoluta. En 2025 llevó a Marruecos a la consagración en el Mundial Sub 20. Anteriormente, destacó como formador de talentos en el Anderlecht de Bélgica. Durante su larga etapa de casi dos décadas en el club, surgieron jugadores como Romelu Lukaku, Youri Tielemans y Jérémy Doku.

Morocco v Paraguay - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

Posible alineación de Marruecos contra Brasil (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd y Mazraoui; El Aynaoui y Ounahi; Diaz, Saibari y Ezzalzouli; El Kaabi

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