Brasil vs Noruega: previa, predicciones y alineaciones

Brasil llegó a los octavos de final del Mundial gracias a un gol en tiempo adicionado de Gabriel Martinelli que selló el 2 a 1 frente a Japón. El equipo de Carlo Ancelotti sigue en carrera con la ilusión de encontrar su mejor versión en el momento indicado. Del otro lado estará una Noruega que dejó en el camino a Costa de Marfil con un tanto de Erling Haaland en el cierre del encuentro y que afronta este cruce con la ilusión intacta de seguir avanzando.

Pronóstico SI Fútbol

En teoría, Brasil es favorito, pero este cruce tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más entretenidos de los octavos de final... y también podría ser una sorpresa. Si bien la Canarinha tiene un DT con experiencia de sobra y un plantel que resuelve todas las jugadas, Noruega demostró durante todo el torneo que son más que solamente Erling Haaland, quien, de todas formas, atraviesa un momento espectacular.

Dicho esto, los goles deberían aparecer de los dos lados y, en un partido mucho más sufrido de lo que muchos imaginan, los vikingos podrían dar el batacazo.

Brasil 2-3 Noruega

¿A qué hora se juega Brasil vs Noruega?

Ciudad: Nueva Jersey, Estados Unidos

Nueva Jersey, Estados Unidos Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) Fecha: domingo 5 de julio

domingo 5 de julio Hora: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP

16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 22:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Noruega

Brasil: 0

Empates: 2

Noruega: 2

Último partido entre ambos: 16/6/2006 - Noruega 1-1 Brasil - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Brasil Noruega Brasil 2-1 Japón 29/6/2026 Costa de Marfil 1-2 Noruega 30/6/2026 Escocia 0-3 Brasil 24/6/2026 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Brasil 3-0 Haití 19/6/2026 Noruega 3-2 Senegal 22/6/2026 Brasil 1-1 Marruecos 13/6/2026 Irak 1-4 Noruega 16/6/2026 Brasil 2-1 Egipto 6/6/2026 Marruecos 1-1 Noruega 7/6/2026

¿Cómo ver Brasil vs Noruega por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Telemundo Network, FOX, FOX One, Telemundo App, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Brasil

Carlo Ancelotti, Brasil | BSR Agency/GettyImages

A la Canarinha se le complicó más de lo provisto eliminar a Japón. Kaishu Sano abrió la cuenta para los asiáticos en el primer tiempo y Brasil encontró la igualdad gracias a un cabezazo de Casemiro. Cuando el partido parecía destinado al tiempo extra, Martinelli apareció en el minuto 96 con un remateque aseguró la clasificación.

Carlo Ancelotti valoró la actitud de sus futbolistas luego del encuentro y reconoció que ya imaginaba un alargue antes del gol. "Se puede marcar en el último minuto y también en la prórroga. Ya estábamos pensando en el tiempo extra y el equipo estaba preparado para afrontarlo", dijo. También explicó que Neymar estaba reservado para ingresar durante ese posible alargue.

La clasificación no fue todo color de rosas. Lucas Paquetá sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo y todo indica que no estará disponible contraa Noruega. La Confederación Brasileña de Fútbol informó que continuará con tratamiento intensivo sin ofrecer una fecha estimada para su regreso. El mediocampista compartió un mensaje en redes sociales. "La fe... ya he vivido de ella antes", escribió.

Posible alineación de Brasil contra Noruega (4-2-3-1): Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhaes Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Jr., Matheus Cunha, Rayan; Gabriel Martinelli.

Últimas noticias de Noruega

Stale Solbakken, Noruega | Lars Baron/GettyImages

Noruega venció 2 a 1 a Costa de Marfil gracias a los goles de Antonio Nusa y Erling Haaland. El delantero del Manchester City apareció en el minuto 86 para convertir su quinto gol del torneo y darle el pase a su selección.

El DT Stale Solbakken felicitó a los futbolistas y, de paso, le mandó un mensaje a Ancelotti al entrenador de la Canarinha. "Los jugadores de la selección nacional han hecho historia. Hoy disfrutarán y espera Carlo Ancelotti, vamos por ti", expresó.

El duelo de este domingo tiene un dato que alimenta la ilusión nórdica. Noruega nunca perdió contra los sudamericanis en los cuatro enfrentamientos disputados entre ambas selecciones. El registro incluye dos empates y dos victorias europeas, una de ellas durante el Mundial de Francia 1998 por marcador de 2 a 1.

Posible alineación de Noruega contra Brasil (4-3-3): Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

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