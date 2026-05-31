Brasil vs Panamá: previa, predicciones y alineaciones

El Maracaná será el punto de encuentro para los brasileños en la despedida antes de viajar a Estados Unidos. Allí, la Canarinha recibirá a Panamá en el primero de los dos amistosos que jugará antes del debut mundialista del 13 de junio. Carlo Ancelotti sorprendió con la convocatoria al dejar afuera a varios futbolistas que solían ser habituales, aunque finalmente sí incluyó a Neymar Jr., quien atraviesa una lesión que lo dejará afuera de esta ventana de preparación.

Pronóstico SI Fútbol

Brasil llega a este amistoso con la intención de terminar de afinar detalles antes del Mundial y, incluso sin Neymar, tiene un ataque de mucha jerarquía. De hecho, Ancelotti va a apostar por un equipo ofensivo con Vinícius Jr., Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique.

Panamá atraviesa un gran momento bajo la conducción de Thomas Christiansen, que ya demostró que puede competir frente a selecciones de primer nivel. Aun así, la diferencia de talento individual y profundidad de plantilla inclina la balanza hacia la Canarinha.

Brasil 3-1 Panamá

¿A qué hora se juega Brasil vs Panamá?

Ciudad : Rio de Janeiro, Brasil

: Rio de Janeiro, Brasil Estadio : Maracaná

: Maracaná Fecha : domingo 31 de mayo

: domingo 31 de mayo Hora : 17:30 EE.UU (Este), 15:30 MEX, 23:30 ESP

: 17:30 EE.UU (Este), 15:30 MEX, 23:30 ESP Arbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Brasil y Panamá

Brasil : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Panamá: 0

Último partido entre ambos: 23/3/2019 - Brasil 1-1 Panamá - Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

Brasil Panamá Brasil 3-1 Croacia 31/3/2026 Sudáfrica 1-2 Panamá 31/3/2026 Brasil 1-2 Francia 26/3/2026 Sudáfrica 1-1 Panamá 27/3/2026 Brasil 1-1 Túnez 18/11/2025 Panamá 0-1 México 22/1/2026 Brasil 2-0 Senegal 15/11/2025 Bolivia 1-1 Panamá 18/1/2026 Japón 3-2 Brasil 14/10/2025 Panamá 3-0 El Salvador 18/11/2025

¿Cómo ver Brasil vs Panamá por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TBD México TBD España TBD

Últimas noticias de Brasil

Carlo Ancelotti, Brasil | Buda Mendes/GettyImages

La principal conversación alrededor de la selección brasileña pasa por Neymar Jr. El delantero del Santos sufrió una lesión muscular de grado 2 en el gemelo y no estará disponible ni frente a Panamá ni contra Egipto. Aun así, Ancelotti ratificó públicamente su confianza en el atacante y descartó cualquier modificación en la lista de 26 convocados. "Lo esperamos en el primer partido de la Copa contra Marruecos. Si no lo logra, lo esperamos para el segundo. No vamos a cambiar a nadie", dijo.

Durante la conferencia de prensa, el DT también protagonizó un momento desopilante. Consultado sobre si habría convocado a Neymar conociendo de antemano la gravedad de la lesión, respondió con humor. "Si mi abuela tuviera ruedas, sería un auto", expresó. Más allá de la broma, Ancelotti remarcó que mantiene contacto permanente con el futbolista y valoró el trabajo que realiza para llegar en condiciones al torneo.

En lo futbolístico, Brasil utilizará frente a Panamá una alineación ofensiva con Vinícius Jr., Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique desde el arranque. El italiano confirmó el equipo durante la rueda de prensa y volvió a destacar la importancia que tendrán Vini y Raphinha durante la Copa del Mundo. También ratificó a Casemiro y Bruno Guimaraes como la dupla elegida para conducir el mediocampo.

Posible alineación de Brasil contra Panamá (4-2-3-1): Alisson Becker; Wesley França, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha; Vinícius Jr.

Últimas noticias de Panamá

Thomas Christiansen, Panamá | MARTIN BERNETTI/GettyImages

Panamá llega al Maracaná con la intención de medirse frente a uno de los candidatos al título mundial. El equipo dirigido por Christiansen va a usar el amistoso para evaluar variantes y terminar de ajustar detalles antes del debut en Toronto. El entrenador deberá rearmar parte del mediocampo debido a las ausencias de Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy.

Más allá de las bajas, el seleccionador mantiene la ambición intacta. Días atrás aseguró que sueña con que Panamá pueda convertirse en una de las sorpresas del torneo. "¿Por qué no ser el Marruecos de este Mundial?", expresó. El combinado centroamericano llega respaldado por una etapa de crecimiento bajo la conducción de Christiansen, que incluyó una final de la Copa Oro, una final de la Liga de Naciones de la Concacaf y una destacada participación en la Copa América. Antes de poner la mirada en Inglaterra, Croacia y Ghana, sus rivales del Grupo L, tendrá una prueba de máxima jerarquía en Río.

Posible alineación de Panamá contra Brasil (4-3-3): Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Jorge Gutiérrez; Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Édgar Bárcenas; José Fajardo, Ismael Díaz, Cecilio Waterman