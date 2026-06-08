Brasil ya tiene reemplazante para el Mundial 2026 tras la baja de Wesley

La selección de Brasil comenzó su preparación para la Copa del Mundo con una victoria por 2-1 frente a Egipto en Cleveland, aunque sufrió una baja sensible en uno de los puestos más importantes del equipo y Carlo Ancelotti deberá afrontar la cita mundialista sin uno de sus laterales de mejor presente.

🚨🇧🇷 BREAKING: Wesley to miss the World Cup due to injury suffered last night. 💔 pic.twitter.com/DrYjelukWX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

El encuentro apenas llevaba 16 minutos cuando Wesley, jugador del AS Roma, sintió una molestia muscular que lo obligó a abandonar el campo de juego. En un primer momento, el cuerpo técnico mantuvo la cautela y aguardó los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. Sin embargo, las evaluaciones posteriores confirmaron que sufrió un desgarro y quedó descartado para disputar la competencia.

La primera modificación en la lista de Ancelotti

Luego de conocerse el diagnóstico, la Confederación Brasileña de Fútbol actuó rápido y confirmó el reemplazo; Éderson, futbolista del Atalanta de Italia, es el elegido para ocupar el lugar vacante y se incorporará de inmediato a la concentración del combinado en Estados Unidos.

El entrenador Carlo Ancelotti, había manifestado con anterioridad su deseo de mantener el grupo original hasta el inicio del Mundial, aunque ahora la lesión de Wesley hizo imposible sostener esa planificación.

Brazil v Egypt - International Friendly | Kirk Irwin/GettyImages

La ausencia del lateral supone una pérdida importante para Brasil. Llegaba en un gran momento futbolístico y era considerado una de las principales alternativas para aportar profundidad y velocidad por las bandas. Su capacidad para sumarse al ataque y su regularidad en los últimos meses con la Roma y con el seleccionado nacional lo habían convertido en una pieza valiosa dentro del proyecto del nuevo ciclo.

Ahora, Éderson tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en una Canarinha que aspira a volver a competir en lo más alto del fútbol mundial y que continuará con su preparación sabiendo que, incluso antes del debut, está condicionada a afrontar su primer contratiempo importante.

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