Brennan Johnson está cerca de ser nuevo jugador del Crystal Palace

El mercado de la Premier League se sigue moviendo en las horas finales del 2025 y todo apunta a que veremos a varios jugadores con camisetas distintas en el reinicio de la competición en el 2026.

Brennan Johnson, delantero del Tottenham, suena para reforzar al Crystal Palace o al Bournemouth, según detalló el periodista Fabrizio Romano.

Todo parece indicar que será el Palace el que gane la batalla, ya que hay reportes que indican que tienen un preacuerdo con el conjunto del Tottenham para negociar su contrato.

Johnson solo tiene dos tantos en la Premier League en la actual campaña | Marc Atkins/GettyImages

Johnson vive una campaña de sequía goleadora, con dos tantos en 16 compromisos en la Premier League, uno en cinco presentaciones en la Champions y otro en dos encuentros disputados de la EFL Cup.

Se esperaba mucho más del británico de 24 años de edad, que en su momento llegó a ser considerado como un sustituto para Harry Kane, pero la realidad es que ha estado muy lejos de su compatriota.

Actualmente su valor, según Transfer Markt está situado en los 40 millones de euros, muy lejano a la cifra que estuvo a punto de pagar el Atlético de Madrid en 2024, cuando se interesó por el jugador.

En ese momento, el cuadro colchonero estaba dispuesto a pagar más de 50 millones de euros por el atacante, pero las negociaciones se enfriaron y no llegaron a un cierre de acuerdo.

Las próximas horas podrían ser muy importantes para conocer el futuro de Johnson, un jugador con mucha proyección, que todavía puede alcanzar su mejor nivel si cuenta con los minutos necesarios.