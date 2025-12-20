La mala fortuna persigue a Alexander Isak: marca ante el Tottenham y sale lesionado

Alexander Isak fue uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de verano. El delantero sueco forzó su salida del Newcastle United para fichar por el Liverpool a cambio de una cifra cercana a los 145 millones de euros. No obstante, su inicio en Anfield ha sido complicado: en sus primeros 15 partidos con los Reds apenas registró dos goles —uno en la Premier League y otro en la EFL Cup— y una asistencia.

Este sábado 20 de diciembre, Isak consiguió anotar ante el Tottenham Hotspur en la jornada 17 de la Premier League; sin embargo, la mala fortuna volvió a hacerse presente, ya que se lesionó tras marcar el gol. Al minuto 56, el sueco fue asistido por Florian Wirtz —otro fichaje llegado con gran expectativa que ha quedado a deber esta temporada— para firmar su segundo tanto en la liga inglesa.

Los Reds apenas tuvieron tiempo de celebrar la anotación, ya que su delantero quedó prensado entre las piernas de Micky van de Ven y no pudo volver a ponerse de pie.

Isak tuvo recibió atención médica de manera inmediata y fue sustituido por Jeremie Frimpong.

Alexander Isak scored to give Liverpool the lead but got injured in the process and was subbed off. pic.twitter.com/20QdUl1vxj — ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2025

Hasta el momento se desconoce el tipo y la gravedad de la lesión del atacante sueco, aunque por las imágenes todo apunta a que podría tratarse de un problema serio.

Se espera que el club comparta el parte médico de Isak en las próximas horas.

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El Liverpool se impuso 2-1 en su visita al Tottenham Hotspur Stadium y, con este resultado, el conjunto dirigido por Arne Slot llegó a 29 puntos en la Premier League, escalando de manera provisional al quinto lugar de la tabla general.

Los Reds cerrarán el año enfrentando al Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League con apenas dos puntos en 17 partidos, en Anfield el próximo sábado 27 de diciembre.