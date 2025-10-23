Brentford vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 9 de la Premier League presenta un duelo de contrastes. El Brentford, que viene de una gran victoria como visitante, recibe en el Gtech Community Stadium a un Liverpool que, si bien goleó en Europa a mitad de semana, arrastra una racha de tres derrotas consecutivas en el torneo local.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs Liverpool?
- Ciudad: Brentford, Londres, Inglaterra
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Gtech Community Stadium
¿Cómo se podrá ver el Brentford vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
USA Network, Telemundo
Peacock, Fubo
México
-
HBO Max
España
DAZN
DAZN, Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Brentford
Rival
Resultado
Competición
West Ham
2-0 V
Premier League
Manchester City
0-1 D
Premier League
Manchester United
3-1 V
Premier League
Fulham
1-3 D
Premier League
Aston Villa
1-1 E (P)
EFL Cup
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Eintracht Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Manchester United
1-2 D
Premier League
Chelsea
1-2 D
Premier League
Galatasaray
0-1 D
UEFA Champions League
Crystal Palace
1-2 D
Premier League
Últimas noticias del Brentford
Las Abejas, dirigidas por Thomas Frank, llegan con la moral en alto tras una importante victoria por 0-2 en su visita al West Ham en la jornada anterior.
El equipo se ubica en la decimotercera posición de la tabla con 10 puntos, y buscará hacerse fuerte en casa para aprovechar las dudas que ha generado su rival en la competencia local.
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool de Arne Slot llega con dos caras. En la Premier League, sufrieron una dolorosa derrota en el clásico ante el Manchester United (1-2), su tercera caída consecutiva en el torneo, lo que los mantiene terceros con 15 puntos.
Sin embargo, a mitad de semana, el equipo se redimió con una espectacular goleada de 1-5 en su visita al Eintracht Frankfurt por la Champions League, un resultado que esperan sea un punto de inflexión.
Posibles alineaciones
Brentford
- Portero: Caoimhín Kelleher
- Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer
- Centrocampistas: Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk
- Mediapuntas: Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade
- Delantero: Igor Thiago.
Liverpool
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
- Mediapuntas: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo
- Delantero: Alexander Isak.
Pronóstico SI
El Liverpool necesita trasladar su buen desempeño europeo a la Premier League con urgencia. El Gtech Community Stadium es una plaza complicada y Brentford llega con confianza. Se espera un partido de alta intensidad, donde la necesidad de los 'Reds' podría imponerse, pero no sin sufrir ante un rival muy físico.
Brentford 1-2 Liverpool
Más noticias sobre la Premier League
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.