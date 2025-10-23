Brentford vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 9 de la Premier League presenta un duelo de contrastes. El Brentford, que viene de una gran victoria como visitante, recibe en el Gtech Community Stadium a un Liverpool que, si bien goleó en Europa a mitad de semana, arrastra una racha de tres derrotas consecutivas en el torneo local.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs Liverpool?

Ciudad : Brentford, Londres, Inglaterra

: Brentford, Londres, Inglaterra Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Horario : 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Gtech Community Stadium

¿Cómo se podrá ver el Brentford vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Peacock, Fubo México - HBO Max España DAZN DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Brentford

Rival Resultado Competición West Ham 2-0 V Premier League Manchester City 0-1 D Premier League Manchester United 3-1 V Premier League Fulham 1-3 D Premier League Aston Villa 1-1 E (P) EFL Cup

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Eintracht Frankfurt 5-1 V UEFA Champions League Manchester United 1-2 D Premier League Chelsea 1-2 D Premier League Galatasaray 0-1 D UEFA Champions League Crystal Palace 1-2 D Premier League

Últimas noticias del Brentford

Las Abejas, dirigidas por Thomas Frank, llegan con la moral en alto tras una importante victoria por 0-2 en su visita al West Ham en la jornada anterior.

El equipo se ubica en la decimotercera posición de la tabla con 10 puntos, y buscará hacerse fuerte en casa para aprovechar las dudas que ha generado su rival en la competencia local.

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool de Arne Slot llega con dos caras. En la Premier League, sufrieron una dolorosa derrota en el clásico ante el Manchester United (1-2), su tercera caída consecutiva en el torneo, lo que los mantiene terceros con 15 puntos.

Sin embargo, a mitad de semana, el equipo se redimió con una espectacular goleada de 1-5 en su visita al Eintracht Frankfurt por la Champions League, un resultado que esperan sea un punto de inflexión.

Posibles alineaciones

Brentford

Portero : Caoimhín Kelleher

: Caoimhín Kelleher Defensas : Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer

: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer Centrocampistas : Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk

: Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk Mediapuntas : Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade

: Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade Delantero: Igor Thiago.

Liverpool

Portero : Giorgi Mamardashvili

: Giorgi Mamardashvili Defensas : Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Centrocampistas : Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch Mediapuntas : Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo

: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo Delantero: Alexander Isak.

Pronóstico SI

El Liverpool necesita trasladar su buen desempeño europeo a la Premier League con urgencia. El Gtech Community Stadium es una plaza complicada y Brentford llega con confianza. Se espera un partido de alta intensidad, donde la necesidad de los 'Reds' podría imponerse, pero no sin sufrir ante un rival muy físico.

Brentford 1-2 Liverpool

