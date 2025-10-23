Sports Illustrated Fútbol

Brentford vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las 'Abejas' reciben en casa a unos 'Reds' que necesitan recuperar el rumbo en la Premier League tras su goleada en Champions
La Jornada 9 de la Premier League presenta un duelo de contrastes. El Brentford, que viene de una gran victoria como visitante, recibe en el Gtech Community Stadium a un Liverpool que, si bien goleó en Europa a mitad de semana, arrastra una racha de tres derrotas consecutivas en el torneo local.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brentford vs Liverpool?

  • Ciudad: Brentford, Londres, Inglaterra
  • Fecha: sábado 25 de octubre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 13:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Gtech Community Stadium
¿Cómo se podrá ver el Brentford vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

USA Network, Telemundo

Peacock, Fubo

México

-

HBO Max

España

DAZN

DAZN, Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Brentford

Rival

Resultado

Competición

West Ham

2-0 V

Premier League

Manchester City

0-1 D

Premier League

Manchester United

3-1 V

Premier League

Fulham

1-3 D

Premier League

Aston Villa

1-1 E (P)

EFL Cup

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Eintracht Frankfurt

5-1 V

UEFA Champions League

Manchester United

1-2 D

Premier League

Chelsea

1-2 D

Premier League

Galatasaray

0-1 D

UEFA Champions League

Crystal Palace

1-2 D

Premier League

Últimas noticias del Brentford

Las Abejas, dirigidas por Thomas Frank, llegan con la moral en alto tras una importante victoria por 0-2 en su visita al West Ham en la jornada anterior.

El equipo se ubica en la decimotercera posición de la tabla con 10 puntos, y buscará hacerse fuerte en casa para aprovechar las dudas que ha generado su rival en la competencia local.

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool de Arne Slot llega con dos caras. En la Premier League, sufrieron una dolorosa derrota en el clásico ante el Manchester United (1-2), su tercera caída consecutiva en el torneo, lo que los mantiene terceros con 15 puntos.

Sin embargo, a mitad de semana, el equipo se redimió con una espectacular goleada de 1-5 en su visita al Eintracht Frankfurt por la Champions League, un resultado que esperan sea un punto de inflexión.

Posibles alineaciones

Brentford

  • Portero: Caoimhín Kelleher
  • Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer
  • Centrocampistas: Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk
  • Mediapuntas: Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade
  • Delantero: Igor Thiago.

Liverpool

  • Portero: Giorgi Mamardashvili
  • Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
  • Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
  • Mediapuntas: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo
  • Delantero: Alexander Isak.

Pronóstico SI

El Liverpool necesita trasladar su buen desempeño europeo a la Premier League con urgencia. El Gtech Community Stadium es una plaza complicada y Brentford llega con confianza. Se espera un partido de alta intensidad, donde la necesidad de los 'Reds' podría imponerse, pero no sin sufrir ante un rival muy físico.

Brentford 1-2 Liverpool

