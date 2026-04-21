Brighton vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

Este martes 21 de abril del 2026, el Chelsea y el Brighton se verán las caras para el duelo correspondiente a la fecha número 34 por la Premier League. Los Blues buscan mantenerse en la parte alta de la tabla para no ver amenazado su lugar en competencias europeas, por lo que este encuentro seguro ofrecerá grandes emociones a los aficionados.

Pronóstico SI Fútbol

El Chelsea llega a este compromiso con el mote de favorito respirándole cerca del oído. No hay manera de que los Blues le saquen la vuelta al compromiso. En nómina y realidad futbolística, el Chelsea es mejor equipo, por lo qu ganar debería aparecer como una tarea casi obligada.

Brighton1-3 Chelsea

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Manchester City?

Ciudad : Brighton and Hove

: Brighton and Hove Estadio : Brighton Stadium

: Brighton Stadium Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Craig Pawson

Historial de enfrentamientos directos entre el Brighton y el Chelsea (últimos cinco partidos)

Brighton : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Chelsea: 3

Último partido entre ambos: 27/09/2025 - Chelsea 1-3 Brighton- Premier League, fecha 6

Últimos 5 partidos

Chelsea Brighton Chelsea 0-1 Manchester United 18/4/2026 Tottenham - Brighton 18/4/2026 Chelsea 0-3 Manchester City 12/4/2026 Burnley 0-2 Brighton 11/4/2026 Chelsea 7-0 Port Vale 4/4/2026 Brighton 2-1 Liverpool 21/3/2026 Everton 3-0 Chelsea 21/3/2026 Sunderland AFC 0-1 Brighton 14/3/2026 Chelsea 0-3 PSG 17/3/2026 Brighton 0-1 Arsenal 4/3/2026

¿Cómo ver el Brighton vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN, DAZN1, Movistar+

Últimas noticias del Chelsea

Moises Caicedo, futbolista ecuatoriano, es consiente de lo que representa formar parte de los vigentes campeones del mundo. Por ello, no se la pensó demasiado y renovó su contrato de cara a la recta final del campeonato.

Chelsea Training Session | Darren Walsh/GettyImages

El mercado de fichajes de este verano será inusual. Las principales figuras del Mundial 2026 alterarán las negociaciones, por lo que, amarrar a tus grandes figuras desde ahora, resulta una decisión correcta con vista hacia el futuro.

En cuanto al partido, la temporada de Estêvão parece haber terminado tras sufrir una lesión en el tendón de la corva en la derrota por 1-0 del sábado. Rosenior restó importancia al problema físico de Enzo Fernández tras sufrir calambres al final del encuentro frente a los red devils.

Posible alineación del Chelsea contra el Brighton (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Roméo Lavia, Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; Joao Pedro

Últimas noticias del Brighton

Actualmente, el Brighton se encuentra en el noveno lugar de la tabla general en la Premier League. Lejos de los puestos que dan boleto directo a competencias europeas, pero con jugadores lo suficientemente competitivos para no dejar de luchar y cerrar la campaña con dignidad.

''Tenemos que alcanzar nuestros más altos estándares'', declaró Fabian Hürzeler, director técnico del Brighton, previo al partido de la jornada anterior, frente al Tottenham.

Burnley v Brighton & Hove Albion - Premier League | MB Media/GettyImages

Para este partido Hürzeler ha confirmado que Kaoru Mitoma solo sufrió calambres el fin de semana y que estará en condiciones de jugar. También recuperarán a su capitán, Lewis Dunk, tras cumplir una sanción de dos partidos.

Posible alineación del Brighton contra el Chelsea (4-3-3): Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Hinshelwood, Baleba, Gross; Gomez, Welbeck, Mitoma.

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