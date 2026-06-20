Brobbey rompe un récord mundialista con Países Bajos

Ganó, gustó, goleó y rompió un récord. Brian Brobbey fue titular por primera vez con Países Bajos en un Mundial y necesitó apenas 17 minutos para que su nombre este entre los titulares de todos los medios deportivos del mundo. Con su doblete ante Suecia en la victoria neerlandesa por 5-1, el delantero del Sunderland se convirtió en el tercer jugador que firma dos goles dentro de los primeros 17 minutos de un partido mundialista en los últimos 40 años.

Antes de él, únicamente lo habían conseguido Ronaldo contra Costa Rica en Corea-Japón 2002 y Lukas Podolski ante Suecia en Alemania 2006.

Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

La apuesta de Ronald Koeman cambió el rumbo de la tarde en Houston. Como consecuencia del empate 2-2 frente a Japón en el debut, que dicho sea de paso, dejó gustó a poco, el DT decidió sacar del once inicial a Crysencio Summerville e incluir a Brobbey desde el arranque.

A los cinco minutos, el delantero apareció dentro del área luego de una asistencia de Cody Gakpo para abrir el marcador. 12 minutos después volvió a golpear al recibir un envío de Denzel Dumfries que lo ayudó a ampliar la ventaja neerlandesa.

El doblete llegó en apenas 11 minutos y 15 segundos. Según la información recolectada por Opta, ningún jugador de Países Bajos había marcado dos goles tan rápido en una fase final mundialista y Brobbey estableció así el registro neerlandés para un doblete en la Copa del Mundo.

🇳🇱 BROBBEY LA MANDÓ A GUARDAR



A los cinco minutos del primer tiempo, Brian Brobbey puso el 1 a 0 para Países Bajos ante Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🏆 pic.twitter.com/ecWGq9kSjT — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Su primer tanto también quedó registrado entre los más tempraneros de la Naranja Mecánica en el torneo. El gol llegó a los 4 minutos y 58 segundos y ocupa el cuarto lugar entre las anotaciones más rápidas de Países Bajos en Mundiales. Por delante estan Johan Neeskens contra Alemania en 1974, Robin van Persie ante Brasil en 2014 y Phillip Cocu frente a México en 1998.

Y por si fuera poco, Países Bajos necesitaba dos goles para alcanzar los 100 tantos en Copas del Mundo y Brobbey fue el encargado de marcar ambos. Gracias a su doblete, la Oranje ingresó al selecto grupo integrado por Brasil, Alemania, Argentina, Francia, Italia, España e Inglaterra.

¿Quién es Brian Brobbey?

El recorrido del delantero comenzó en la cantera del Ajax, donde debutó profesionalmente en 2020. Luego pasó por el Leipzig, regresó al club neerlandés y más adelante dio el salto a la Premier League. el Sunderland pagó alrededor de 20 millones de euros por su fichaje y en Inglaterra terminó como máximo goleador del equipo con siete anotaciones.

Años atrás, cuando brilló en el Europeo Sub-17 ganado por Países Bajos, Brobbey explicó algunas de sus características. "Soy bastante explosivo y rápido, y a menudo ves que los futbolistas musculosos tienen problemas con eso", expresó en una entrevista con ELF Voetbal Magazine. Bueno, contra Suecia no necesitó mucho tiempo para demostrarlo.