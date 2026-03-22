Ya lo había advertido Hansi Flick en la previa y la confirmación llegó con la publicación del once. El Barcelona sale a jugar ante el Rayo Vallecano por la fecha 28 de LaLiga con Joan García como titular en el arco y, también debidamente dicho, Eric García comenzará en el banco.

El arquero se había retirado con molestias en el último compromiso de la Champions frente al Newcastle, aunque los estudios descartaron una lesión de gravedad. El propio entrenador había anticipado que estaba en condiciones de jugar y ratificó su decisión en la alineación oficial. De esta manera, el guardameta mantiene su lugar antes de sumarse a la selección española luego de recibir la noticia sobre su primera convocatoria.

En contrapartida, Eric García no estará desde el arranque. El defensor arrastraba una sobrecarga en los isquiotibiales que lo obligó a salir de manera anticipada en el duelo europeo del miércoles. El cuerpo técnico optó por preservarlo y evitar riesgos, por lo que integrará el banco de suplentes. Flick ya había adelantado que su presencia sería medida y que incluso podía no sumar minutos.

La única modificación en relación al equipo que viene de competir en Europa es el ingreso de Ronald Araújo en lugar del propio Eric. El resto de la estructura se mantiene sin variantes dejando en evidencia que el DT alemán decidió sostener la base que respondió en el último partido.

El once titular está conformado por Joan García en el arco; Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo en defensa; Marc Bernal, Pedri y Fermín López en el mediocampo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski en la delantera. La cuarta titularidad consecutiva del polaco no hace más que seguir afianzando su referencia ofensiva.

Flick apuesta por repetir nombres en la previa del parón internacional para asegurar un resultado que le permita al equipo mantener la ventaja sobre el Real Madrid en la lucha por la Liga.