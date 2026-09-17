Buenas noticias para el FC Barcelona tras la preocupación por la rodilla de Joan García

Joan García terminó el primer tiempo del partido entre el FC Barcelona y el Racing de Santander con molestias en la rodilla derecha y no regresó al campo después del descanso. El arquero fue reemplazado por Wojciech Szczesny, una situación que generó preocupación dentro del conjunto azulgrana.

El inconveniente se produjo durante una acción aparentemente fortuita: en medio de la intensa lluvia que cayó sobre el Spotify Camp Nou, el arquero salió del área para intentar recuperar una pelota y terminó resbalándose cerca de las vallas publicitarias. Aunque no sufrió un golpe fuerte, el movimiento le provocó una molestia que le impidió continuar.

First team player Joan Garcia is experiencing mild discomfort in his right knee. His evolution will determine his return. pic.twitter.com/oI6IJiK62i — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2026

El Barcelona confirmó el diagnóstico

Este jueves, después de someter al jugador a las correspondientes pruebas médicas, el club llevó tranquilidad e informó que García presenta "leves molestias en la rodilla derecha" y aclaró que su disponibilidad quedará determinada por la evolución durante las próximas horas.

El diagnóstico, que descarta un problema de mayor gravedad, supone un alivio para Hansi Flick, aunque el entrenador todavía deberá esperar para saber si podrá contar con su arquero titular en el próximo compromiso del sábado.

El viernes será una jornada importante para evaluar la respuesta de la rodilla del arquero y determinar si puede entrenarse con normalidad y entrar en la convocatoria.

Flick no quiere asumir riesgos

Aún así, la decisión final estará condicionada por la respuesta del estado físico de García. Si finalmente el arquero debe descansar, Szczesny aparece como la principal opción; además, el Barcelona cuenta con el croata Dominik Livaković como otra alternativa para ocupar el puesto bajo los tres palos.

FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Por ahora, la noticia más importante para el conjunto catalán es que no existe una lesión grave, aunque el próximo paso será comprobar cómo responde el futbolista y determinar si llega en condiciones al duelo ante el Sevilla.

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