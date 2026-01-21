La selección mexicana recibió una noticia alentadora rumbo a su mini gira de enero. La FIFA aprobó el cambio de federación de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes quedaron oficialmente habilitados para representar al Tri, fortaleciendo así el abanico de opciones de cara a los próximos compromisos internacionales.

Ambos futbolistas, con pasado en selecciones menores de Estados Unidos, completaron el proceso administrativo que les permite vestir la camiseta mexicana. El visto bueno del máximo organismo despeja cualquier duda reglamentaria y abre la puerta para que sean considerados de inmediato por el cuerpo técnico nacional.

¡ES OFICIAL! 🚨🚨🚨🇲🇽



Brian Gutiérrez y Richard Ledezma ya son elegibles para jugar con la Selección Mexicanahttps://t.co/KvdG74wOw1 pic.twitter.com/9TJuOFZddd — MedioTiempo (@mediotiempo) January 21, 2026

La intención es que Ledezma y Gutiérrez formen parte de la convocatoria para la mini gira de enero, una ventana clave para observar variantes, probar asociaciones y ampliar la competencia interna. La decisión responde a la necesidad de sumar perfiles distintos en zonas específicas del campo.

Desde Chivas, club al que pertenecen actualmente, ambos jugadores llegan con ritmo competitivo y conocimiento del medio. Su adaptación al entorno del Tri se presume rápida, tanto por su formación futbolística como por el seguimiento que han tenido dentro del radar de selecciones nacionales.

El antecedente con Estados Unidos en categorías juveniles no representa un obstáculo, sino una experiencia adicional. Haber competido en procesos formativos exigentes les permitió adquirir roce internacional temprano, algo que hoy puede traducirse en madurez táctica y mejor lectura de juego en escenarios adversos.

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los primeros partidos en los que podrían ver minutos serían los cruces ante Panamá y Bolivia, ambos en condición de visitante. Se trata de pruebas exigentes, ideales para medir carácter, adaptación y capacidad de respuesta en contextos hostiles, más allá del resultado inmediato.

Para el cuerpo técnico, estos encuentros representan una oportunidad estratégica. Más que resultados, el enfoque estará en observar comportamientos, toma de decisiones y química con el resto del grupo. Ledezma y Gutiérrez llegan como apuestas a mediano plazo dentro del proyecto nacional.

Con la aprobación de la FIFA, el Tri suma dos piezas más a su proceso de renovación. La gira de enero servirá como primer termómetro real. Si responden, su camino apenas comienza; si no, la competencia interna seguirá elevando el nivel. México, al menos, amplía su horizonte.