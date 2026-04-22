Burnley vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City visitará al Burnley este miércoles 22 de abril por la jornada 34 de la Premier League. No será un encuentro más. Luego de vencer al Arsenal en casa el último domingo, los de Pep Guardiola quedaron a tres puntos de su rival en la pelea por el título y de ganar en Turf Moor, recuperarían la cima del campeonato luego de seis meses.

Los Citizens llegan al duelo en el segundo lugar del certamen, pero con un partido menos que el conjunto de Mikel Arteta. Con la confianza en lo más alto y empujados por el envión anímico que significó ganarle al gran candidato al título, van por un paso clave sabiendo que el margen de error es mínimo.

Del otro lado estará un rival ya prácticamente sentenciado al descenso. Marcha anteúltimo con 20 puntos, 13 menos que el West Ham, el último de los equipos en salvarse. Con cinco fechas por jugarse, es poco menos que un milagro lo que necesita y una nueva derrota lo acabaría por condenar.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar este apasionante compromiso.

Pronóstico SI Fútbol

El Burnley llega con la urgencia propia de su situación en la tabla, obligado a sumar para sostener sus chances de permanencia. Una necesidad que probablemente lo empuje a no encerrarse completamente, porque el empate sirve de poco. Y ese contexto lo puede aprovechar fácilmente el City. Es un equipo que ha sufrido mucho en defensa durante toda la temporada y ante un rival de este nivel, cualquier desajuste se paga caro.

Del otro lado, el conjunto de Pep viene mostrando una regularidad que marca diferencias. Encuentra situaciones de gol con facilidad y sabe cómo manejar distintos escenarios dentro del partido. Si Burnley adelanta líneas en busca de un resultado, el City tiene los recursos para aprovechar esos espacios y lastimar con continuidad. La diferencia entre ambos es clara y se hará sentir.

Pronóstico: Burnley 0-3 Manchester City

¿A qué hora se juega el Burnley vs Manchester City?

Ciudad : Burnley, Inglaterra

: Burnley, Inglaterra Estadio : Turf Moor

: Turf Moor Fecha : miércoles 22 de abril

: miércoles 22 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Andy Madley

Historial de enfrentamientos directos entre el Burnley y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Burnley : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Manchester City: 5

Último partido entre ambos: 27/9/2025 - Manchester City 5-1 Burnley (Premier League - Jornada 6)

Manchester City v Burnley - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Burnley Manchester City Forest 4-1 Burnley 19/04/26 Manchester City 2-1 Arsenal 19/04/26 Burnley 0-2 Brighton 11/04/26 Chelsea 0-3 Manchester City 12/04/26 Fulham 3-1 Burnley 21/03/26 Liverpool 0-4 Manchester City 4/4/26 Burnley 0-0 Bournemouth 14/03/26 Arsenal 0-2 Manchester City 22/3/26 Everton 2-0 Burnley 03/03/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/3/26

¿Cómo ver el Burnley vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Burnley

El dueño de casa llega con varias bajas importantes. No estarán Josh Cullen ni Zeki Amdouni por problemas en la rodilla, mientras que Hannibal Mejbri y Jordan Beyer siguen fuera por molestias musculares. Connor Roberts tampoco estará disponible por una lesión en el gemelo. La única incógnita pasa por Axel Tuanzebe, quien arrastra una molestia en el talón y será evaluado hasta último momento.

En cuanto al equipo, Scott Parker analiza cambiar el sistema y apostar por una defensa con cinco hombres, lo que facilitaría el ingreso de Kyle Walker como carrilero derecho frente a su ex club. Zian Flemming seguirá como referencia ofensiva luego de anotarle al Forest, acompañado por Jaidon Anthony.

Nottingham Forest v Burnley - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Probable alineación del Burnley (4-2-3-1): Martin Duvrabka; Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman; James Ward-Prowse, Florentino Luis; Marcus Edwards, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony; Zian Flemming.

Últimas noticias del Manchester City

Guardiola recibió con alivio la noticia de que la lesión de Rodri no es de gravedad. El español fue reemplazado en el partido ante Arsenal por un dolor en el aductor, pero los estudios descartaron un cuadro. De todas formas, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo para que llegue en perfectas condiciones a la semifinal de la FA Cup, por lo que es muy probable que no sea titular.

En el resto del equipo también hay algunas dudas. Josko Gvardiol sigue fuera por una fractura, mientras que Rúben Dias arrastra un problema en el tobillo y su presencia no está asegurada. Si Rodri no juega, Nico González aparece como la opción más lógica para reemplazarlo en el mediocampo. Bernardo Silva y Rayan Cherki vienen de destacarse en el último partido y todo indica que mantendrán su lugar.

Arriba, el equipo no cambia demasiado. Erling Haaland será nuevamente la referencia ofensiva enfrentando a un rival al que le suele convertir. Estará acompañado por Jeremy Doku y Antoine Semenyo, que también suele rendir bien frente al Burnley.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Probable alineación del Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Nico González, Tijjani Reijnders; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland

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