Cabo Verde será el rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026

La selección argentina se aseguró su clasificación en el grupo J del Mundial 2026 tras un rendimiento superlativo de Leo Messi, que logró llevar a los vigentes campeones del mundo a quedarse con el primer lugar de la zona.

Desde que Argelia le ganó a Jordania y los argentinos aseguraron el primer puesto, los campeones del mundo lo tenían claro: su rival de 16avos de final iba a ser el segundo del grupo H, al cual se enfrentarían en Miami el viernes 3 de julio.

El Hard Rock Stadium de Miami Gardens aguarda por los campeones vigentes | Molly Darlington/GettyImages

Con la finalización de la zona rival, la Scaloneta ya sabe a que rival debe enfrentar: se trata de Cabo Verde, que terminó segundo en el grupo H.

Luego de que España derrotara 1-0 a la selección de Uruguay y Arabia Saudita empatara 0-0 contra Cabo Verde, la llave quedó resuelta. Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán contra Cabo Verde en los 16avos de final de la copa del mundo.

Argentina tuvo un debut estelar contra Argelia, donde venció a su rival por 3-0 con un hattrick inolvidable de Leo Messi en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Días más tarde, viajaron a Dallas para enfrentarse a Austria y confirmar así la clasificación, y con dos del 10 rosarino se impusieron 2-0 ante los europeos sin dejar lugar a duda de que son candidatos a repetir la gloria.

Ahora, ya conociendo al rival, Argentina jugará contra Jordania seguramente con un once plagado de suplentes: al ya tener asegurada la primera posición, Lionel Scaloni cuidará a los titulares y optará por darle rodaje a futbolistas que no hayan sumado tantos minutos en los primeros dos encuentros, con algunos debuts esperados y con mucho para analizar.

La semana de descanso y trabajo será extensa y completa para la Albiceleste, que verá por redes sociales como Miami se va tiñendo de celeste y blanco para recibirlos por primera vez desde aquella recordada final de la Copa América 2024 ante Colombia.

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