Cabo Verde vs Arabia Saudita: previa, predicciones y alineaciones

La fase de grupos está llegando a su fin y, si bien muchos de los resultados se dieron como se esperaba, otros sorprendieron. Ese es el caso de Cabo Verde, que empató contra España y Uruguay en sus dos primeras presentaciones y llega con posibilidades de avanzar a dieciseisavos de final en el primer Mundial de su historia. Del otro lado estará Arabia Saudita, que sumó un punto frente a la Celeste y viene de sufrir una goleada contra la Roja. El duelo de este viernes en Houston puede cambiar el destino de los dos en el Grupo H.

Pronóstico SI Fútbol

Si alguien hubiera dicho antes del Mundial que Cabo Verde llegaría a la última fecha invictos habiendo jugado ya contra España y Uruguay, pocos le habrían creído. Sin embargo, los Tiburones Azules están a 90 minutos de firmar una de las grandes sorpresas del torneo y llegan con el ánimo por las nubes. Arabia Saudita también conserva opciones de clasificación, aunque la goleada sufrida contra España dejó dudas. Los modelos le dan una ligera ventaja al conjunto africano y cuesta discutirlo viendo lo que mostró en sus dos primeras presentaciones. Todo apunta a un partido de márgenes mínimos y con muchísimo en juego desde el minuto uno.

Cabo Verde 2-1 Arabia Saudita

¿A qué hora se juega Cabo Verde vs Arabia Saudita?

Ciudad: Houston, Estados Unidos

Houston, Estados Unidos Estadio: Estadio Houston (Estadio NRG)

Estadio Houston (Estadio NRG) Fecha: viernes 26 de junio

viernes 26 de junio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 2:00 ESP (27 de junio)

20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 2:00 ESP (27 de junio) Árbitro: François Litxier (FRA)

Historial de enfrentamientos directos entre Cabo Verde y Arabia Saudita

Cabo Verde: 0

Empates: 0

Arabia Saudita: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estas selecciones se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Cabo Verde Arabia Saudita Uruguay 2-2 Cabo Verde 21/6/2026 España 4-0 Arabia Saudita 21/6/2026 España 0-0 Cabo Verde 15/6/2026 Arabia Saudita 1-1 Uruguay 15/6/2026 Cabo Verde 3-0 Serbia 31/5/2026 Senegal 0-0 Arabia Saudita 9/6/2026 Cabo Verde 1-1 Finlandia 29/3/2026 Arabia Saudita 3-0 Puerto Rico 5/6/2026 Chile 4-2 Cabo Verde 26/3/2026 Ecuador 2-1 Arabia Saudita 30/5/2026

¿Cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudita por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FS1, Universo, Telexitos, FOX One, Telemundo App, Peacock México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Cabo Verde

Bubista, Cabo Verde | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

La selección de Cabo Verde llega invicta a la última jornada y con motivos de sobra para ilusionarse. El conjunto dirigido por Bubista abrió su participación con un empate sin goles ante España y luego rescató un 2-2 contra Uruguay en uno de los partidos más entretenidos del grupo. Con dos puntos en la tabla, una victoria lo dejaría muy cerca de una clasificación histórica.

El entrenador caboverdiano destacó el recorrido de su selección y aseguró que el equipo quiere representar a mucho más que su país. "No solo representamos a Cabo Verde, también representamos a África y a muchos jóvenes que sueñan con llegar lejos", expresó Bubista. El DT sostuvo que la presencia de los Tiburones Azules en la Copa del Mundo demuestra que se pueden alcanzar grandes objetivos incluso frente a dificultades económicas y estructurales.

Después del empate con la Celeste el domingo, Bubista elevó la ambición de su plantel. "Teniendo en cuenta lo que hemos logrado frente a dos selecciones de nivel internacional, creo que nuestro objetivo debe ser la clasificación", dijo. Aun así, pidió mantener los pies sobre la tierra y advirtió que Arabia también conserva opciones de avanzar. Los isleños buscarán apoyarse en la confianza ganada durante las dos primeras fechas para intentar conseguir la primera victoria mundialista de su trayectoria.

Posible alineación de Cabo Verde contra Arabia Saudita (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Últimas noticias de Arabia Saudita

Georgios Donis, Arabia Saudita | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Arabia afronta la última fecha con un punto y la necesidad de sumar de a tres para mantener el sueño vivo. El equipo empató con Uruguay en su debut y luego cayó 4-0 frente a España en Atlanta. La derrota generó demsiados cuestionamientos sobre el planteamiento utilizado por Georgios Donis, quien eligió una línea de cinco defensores para intentar contener a la selección europea.

El entrenador griego reconoció que el plan no funcionó como esperaba. "No fuimos lo suficientemente fuertes en los alrededores de nuestra área", dijo Donis. También admitió que el tempranero gol de Lamine Yamal golpeó el ánimo de sus futbolistas. Pese al resultado, respaldó a su plantel y aseguró que sigue orgulloso del trabajo realizado. Los árabes necesitan una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar y buscará dejar atrás la goleada sufrida en la segunda jornada.

Posible alineación de Arabia Saudita contra Cabo Verde (5-4-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

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