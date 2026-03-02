Cade Cowell deja la puerta abierta a Chivas tras su salida invernal

Cade Cowell habló por primera vez desde su salida de Chivas, confirmando que su marcha se dio en buenos términos pese a no haber sido considerado prioritario dentro del proyecto encabezado por Gabriel Milito durante el pasado invierno.

El extremo estadounidense fue cedido al New York Red Bulls de la MLS, donde permanecerá durante todo el 2026. Su préstamo responde a una decisión deportiva, luego de que no lograra consolidarse como titular habitual en el esquema rojiblanco.

Aunque su salida generó especulación sobre una posible ruptura interna, el propio futbolista se encargó de aclarar su postura. Lejos de mostrar resentimiento, Cowell expresó afecto por la institución que lo recibió en su etapa dentro del futbol mexicano.

“Obviamente Chivas es el equipo más grande de México, siempre los tendré en mi corazón. Y si algún día regreso, estaré muy emocionado de hacerlo”, afirmó el atacante, dejando claro que su vínculo emocional con el club permanece intacto.

La declaración adquiere relevancia considerando que su salida estuvo marcada por la falta de protagonismo bajo la dirección técnica actual. Cowell no entraba en los planes principales de Milito, situación que motivó la búsqueda de minutos en otro entorno competitivo.

El New York Red Bulls representa para el futbolista una oportunidad de recuperar continuidad y confianza. La MLS ofrece un escenario familiar para el atacante, que buscará reencontrarse con su mejor versión durante la temporada 2026.

En Verde Valle no descartan que el préstamo funcione como vitrina para una eventual revalorización. La puerta quedó abierta, tanto por parte del club como del jugador, quien se marchó sin confrontaciones ni declaraciones incendiarias.

Cowell eligió un tono conciliador y respetuoso. Reconoció la grandeza de Chivas y no cerró la posibilidad de volver en el futuro. Su mensaje final deja una sensación clara: la historia entre ambas partes podría tener un segundo capítulo.

