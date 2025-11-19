El ciclo de Cade Cowell en Chivas está cerca de llegar a su fin. El extremo estadounidense será uno de los movimientos del mercado de invierno, luego de que el club determinara que no entra en los planes de Gabriel Milito para el siguiente torneo.

Dentro del cuerpo técnico existe una postura clara: Cowell no encaja en el estilo ni en las necesidades tácticas del proyecto. La falta de química deportiva ha sido tan evidente que, en distintos momentos, Milito incluso decidió dejarlo fuera de convocatorias, aun estando disponible.

La directiva rojiblanca entiende que no tiene sentido retener a un futbolista que no tendrá protagonismo. Por ello, han abierto la puerta a negociar su salida, siempre en busca de recuperar la mayor parte de la inversión realizada el año pasado.

Chivas pagó casi 5 millones de dólares por su fichaje, operación que generó altas expectativas debido a su juventud, velocidad y experiencia internacional. Sin embargo, su adaptación nunca se consolidó y su impacto fue muy inferior al esperado.

El destino más probable de Cowell apunta nuevamente a la MLS, donde tiene un mercado sólido. Su pasado en San Jose Earthquakes y su paso por la selección de Estados Unidos lo convierten en un perfil atractivo para varios equipos que buscan un extremo con recorrido.

Diversas franquicias estadounidenses han seguido su situación en Guadalajara, conscientes de que una negociación podría ser accesible y beneficiosa para revitalizar su carrera. La liga lo conoce, lo valora y ve potencial de retorno inmediato.

Aunque no se descarta algún interés aislado dentro de la Liga MX, dicha posibilidad parece lejana. La mayoría de los clubes mexicanos no está dispuesto a cubrir un traspaso elevado ni su salario actual, lo que reduce significativamente las alternativas internas.

Chivas priorizará una venta que permita aliviar su masa salarial y recuperar recursos para futuros refuerzos. El club quiere cerrar el capítulo Cowell sin pérdidas significativas y enfocarse en perfiles más compatibles con la visión de Milito.