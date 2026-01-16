Cagliari vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Juventus está teniendo una buena campaña y su objetivo es claro: recuperar el trono del fútbol italiano. Actualmente se encuentra entre los primeros cuatro de la Serie A y en buena posición para escalar aunque a siete puntos del liderato.
Por su parte, el Cagliari lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y está cinco puntos por encima del descenso.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cagliari vs Juventus?
Ciudad: Cagliari, Italia
Fecha: sábado 17 de enero
Horario: 14:45 (Estados Unidos), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Unipol Domus
¿Cómo se podrá ver el Cagliari vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
CBS Sports Golazo
Paramount+
México
ESPN 2
Disney+ Premium
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos
Cagliari
Juventus
Genoa 3-0 Cagliari
Juventus 5-0 Cremonese
Cremonese 2-2 Cagliari
Sassuolo 0-3 Juventus
Cagliari 0-1 AC Milan
Juventus 1-1 Lecce
Torino 1-2 Cagliari
Pisa 0-2 Juventus
Cagliari 2-2 Pisa
Juventus 2-1 AS Roma
Últimas noticias del Cagliari
Transcurridas 20 fechas de la Serie A, el Cagliari de Fabio Pisacane está en el puesto 16° de la tabla con 19 puntos, producto de cuatro victorias, siete empates y nueve caídas. Están cinco puntos por encima de la Fiorentina, que a esta hora sería el último equipo en descender a la Serie B.
Para este encuentro, el entrenador tiene cinco futbolistas lesionados: Michael Folorunsho, Yerry Mina, Alessandro Deiola, Mattia Felici y Andrea Belotti.
Últimas noticias de la Juventus
El equipo dirigido por Luciano Spalletti llega a este encuentro en una forma excelente, aunque los resultados de los partidos pendientes dictaminarán que tan cerca de la cima estarán a la hora de visitar el Unipol Domus.
Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Dusan Vlahović, Federico Gatti y Daniele Rugani, mientras que Francisco Conceição y Arkadiusz Milik están en duda.
Posibles alineaciones
Cagliari
Portero: Elia Caprile
Defensas: Adam Obert, Juan Rodríguez, Sebastiano Luperto, Marco Palestra
Centrocampistas: Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Michel Adopo
Delanteros: Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy y Zito Luvumbo.
Juventus
Portero: Michele Di Gregorio
Defensas: Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly, Bremer, Pierre Kalulu
Centrocampistas: Khéphren Thuram, Manuel Locatelli
Volantes ofensivos: Kenan Yıldız, Fabio Miretti, Weston McKennie
Delantero: Jonathan David
Pronóstico SI
El equipo de Spalletti sacará ventaja en condición de visitante gracias a su brillante andar en los últimos partidos para seguir de racha, aunque se espera que, por las múltiples bajas, no tenga un poder de fuego tan grande como en el partido frente a Cremonese.
Cagliari 0-2 Juventus
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo