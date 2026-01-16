Cagliari vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Juventus está teniendo una buena campaña y su objetivo es claro: recuperar el trono del fútbol italiano. Actualmente se encuentra entre los primeros cuatro de la Serie A y en buena posición para escalar aunque a siete puntos del liderato.

Por su parte, el Cagliari lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y está cinco puntos por encima del descenso.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cagliari vs Juventus?

Ciudad: Cagliari, Italia

Fecha: sábado 17 de enero

Horario: 14:45 (Estados Unidos), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Unipol Domus

Cagliari Calcio v Como 1907 - Italian Serie B | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Cagliari vs Juventus en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos CBS Sports Golazo Paramount+ México ESPN 2 Disney+ Premium España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos

Cagliari Juventus Genoa 3-0 Cagliari

12/01/2026 Juventus 5-0 Cremonese

12/01/2026 Cremonese 2-2 Cagliari

08/01/2026 Sassuolo 0-3 Juventus

06/01/2026 Cagliari 0-1 AC Milan

02/01/2026 Juventus 1-1 Lecce

03/01/2026 Torino 1-2 Cagliari

27/12/2025 Pisa 0-2 Juventus

27/12/2025 Cagliari 2-2 Pisa

21/12/2025 Juventus 2-1 AS Roma

20/12/2025

Últimas noticias del Cagliari

Genoa CFC v Cagliari Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Transcurridas 20 fechas de la Serie A, el Cagliari de Fabio Pisacane está en el puesto 16° de la tabla con 19 puntos, producto de cuatro victorias, siete empates y nueve caídas. Están cinco puntos por encima de la Fiorentina, que a esta hora sería el último equipo en descender a la Serie B.

Para este encuentro, el entrenador tiene cinco futbolistas lesionados: Michael Folorunsho, Yerry Mina, Alessandro Deiola, Mattia Felici y Andrea Belotti.

Últimas noticias de la Juventus

Juventus FC v US Cremonese - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

El equipo dirigido por Luciano Spalletti llega a este encuentro en una forma excelente, aunque los resultados de los partidos pendientes dictaminarán que tan cerca de la cima estarán a la hora de visitar el Unipol Domus.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Dusan Vlahović, Federico Gatti y Daniele Rugani, mientras que Francisco Conceição y Arkadiusz Milik están en duda.

Posibles alineaciones

Cagliari

Portero: Elia Caprile

Defensas: Adam Obert, Juan Rodríguez, Sebastiano Luperto, Marco Palestra

Centrocampistas: Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Michel Adopo

Delanteros: Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy y Zito Luvumbo.

Juventus

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly, Bremer, Pierre Kalulu

Centrocampistas: Khéphren Thuram, Manuel Locatelli

Volantes ofensivos: Kenan Yıldız, Fabio Miretti, Weston McKennie

Delantero: Jonathan David

Pronóstico SI

El equipo de Spalletti sacará ventaja en condición de visitante gracias a su brillante andar en los últimos partidos para seguir de racha, aunque se espera que, por las múltiples bajas, no tenga un poder de fuego tan grande como en el partido frente a Cremonese.

Cagliari 0-2 Juventus

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO