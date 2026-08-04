Cambio de postura en el Real Madrid: ya hay quienes apoyan vender a Vinicius Jr

El futuro de Vinícius Jr. atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que llegó al Real Madrid: las negociaciones para extender su contrato permanecen estancadas desde hace meses y, ante la ausencia de avances, la dirigencia comenzó a considerar abrir la puerta a una posible venta durante este mercado de fichajes si no se alcanza un acuerdo.

El Real Madrid fija un límite en la negociación

El contrato del delantero finaliza en junio de 2027, pero en el merengue no quieren correr el riesgo de que el futbolista entre en su último año de vínculo sin una renovación cerrada. Por ese motivo, la directiva decidió mantener firme su postura y trasladó que la oferta presentada es la definitiva.

🚨🚨| BREAKING: Real Madrid key figures are in favour of 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆 Vini Jr. this month if no renewal is agreed. 💣🇧🇷



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Aún así, la principal diferencia continúa siendo económica; el entorno de Vinícius pretende un salario y bonificaciones similares a las que perciben las máximas figuras del plantel, especialmente Kylian Mbappé. Sin embargo, el Madrid no está dispuesto a romper su política salarial y mantiene una propuesta cercana a los 20 millones de euros netos por temporada.

La venta ya tiene respaldo dentro del club

De acuerdo con distintos reportes de la prensa española, la posibilidad de vender al brasileño dejó de ser una alternativa lejana. Incluso, varios integrantes de la dirigencia consideran que un traspaso sería la mejor solución si el jugador no acepta las condiciones planteadas por la institución.

El objetivo es evitar una situación que reduzca su valor de mercado con el paso del tiempo y proteger los intereses deportivos y económicos del club. Aun así, dentro del Real Madrid todavía existe un sector que confía en que ambas partes logren acercar posiciones antes del cierre del mercado.

El Arsenal sigue atento a cualquier oportunidad

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

En esa línea, el Arsenal monitorea de cerca la situación contractual de Vinicius y permanece atento a un posible quiebre definitivo en las negociaciones. De igual manera, cualquier negociación dependerá tanto de las exigencias económicas del jugador como del precio que el Real Madrid fijaría para negociar su salida.