Campeones de invierno en LaLiga: ¿Cuántos terminaron levantando el título?
La LaLiga alcanzó la mitad de la temporada y ya tiene a su campeón de invierno en la presente campaña: el FC Barcelona. El equipo dirigido por Hansi Flick cerró la primera vuelta como líder de la clasificación, confirmando un arranque sólido y consistente que lo coloca como referencia en la lucha por el título.
Tras 18 jornadas, el conjunto azulgrana suma 46 puntos, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid de Xabi Alonso, que acumula 42, y de nueve puntos respecto al Atlético de Madrid de Diego Simeone, que registra 37. La diferencia no es definitiva, pero sí marca una tendencia clara en un torneo históricamente competitivo y de márgenes ajustados.
El término campeón de invierno no corresponde a un título oficial dentro del calendario de la Primera División, pero suele funcionar como un indicador relevante de lo que puede suceder al final del curso. La estadística respalda esa percepción. En múltiples temporadas, el equipo que lidera la tabla al cierre de la primera vuelta termina levantando el trofeo de liga.
En el caso del Barcelona, los antecedentes son significativos. El club ha sido campeón de invierno en 26 ocasiones, y en 16 de ellas logró coronarse campeón al final de la temporada. La más reciente se dio en la campaña 2022-23, bajo la dirección técnica de Xavi Hernández, cuando el liderazgo a mitad del torneo se tradujo en un campeonato sólido y bien gestionado.
Este contexto refuerza la importancia del momento que atraviesa el equipo culé, aunque el margen de error sigue siendo mínimo. La segunda mitad del campeonato suele traer ajustes tácticos, presión acumulada y duelos directos que pueden modificar el panorama en pocas semanas.
A continuación, en la nota completa se presenta una lista histórica con los líderes al término de la primera vuelta y los equipos que lograron consagrarse en esa misma temporada. Un repaso útil para entender por qué el liderato del Barcelona no solo suma puntos, sino también argumentos de peso en la carrera por el título.
Todos los campeones de invierno y de LaLiga
Temporada
Campeón de invierno
Campeón de liga
1928-29
Real Madrid
Barcelona
1929-30
Athletic
Athletic
1930-31
Real Sociedad
Athletic
1931-32
Athletic
Real Madrid
1932-33
Espanyol
Real Madrid
1933-34
Real Sociedad
Athletic
1934-35
Real Betis
Real Betis
1935-36
Real Madrid
Athletic
1939-40
Espanyol
Atlético de Madrid
1940-41
Sevilla
Atlético de Madrid
1941-42
Atlético de Madrid
Valencia
1942-43
Athletic
Athletic
1943-44
Valencia
Valencia
1944-45
Athletic
Barcelona
1945-46
Barcelona
Valencia
1946-47
Atlético de Madrid
Valencia
1947-48
Valencia
Barcelona
1948-49
Real Madrid
Barcelona
1949-50
Real Madrid
Atlético de Madrid
1950-51
Sevilla
Atlético de Madrid
1951-52
Athletic
Barcelona
1952-53
Espanyol
Barcelona
1953-54
Real Madrid
Real Madrid
1954-55
Real Madrid
Real Madrid
1955-56
Athletic
Athletic
1956-57
Real Madrid
Real Madrid
1957-58
Atlético de Madrid
Real Madrid
1958-59
Barcelona
Barcelona
1959-60
Real Madrid
Barcelona
1960-61
Real Madrid
Real Madrid
1961-62
Real Madrid
Real Madrid
1962-63
Real Madrid
Real Madrid
1963-64
Barcelona
Real Madrid
1964-65
Real Madrid
Real Madrid
1965-66
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
1966-67
Real Madrid
Real Madrid
1967-68
Atlético de Madrid
Real Madrid
1968-69
Real Madrid
Real Madrid
1969-70
Athletic
Atlético de Madrid
1970-71
Barcelona
Valencia
1971-72
Real Madrid
Real Madrid
1972-73
Barcelona
Atlético de Madrid
1973-74
Barcelona
Barcelona
1974-75
Real Madrid
Real Madrid
1975-76
Atlético de Madrid
Real Madrid
1976-77
Barcelona
Atlético de Madrid
1977-78
Real Madrid
Real Madrid
1978-79
Sporting de Gijón
Real Madrid
1979-80
Real Madrid
Real Madrid
1980-81
Atlético de Madrid
Real Sociedad
1981-82
Barcelona
Real Sociedad
1982-83
Real Madrid
Athletic
1983-84
Real Madrid
Athletic
1984-85
Barcelona
Barcelona
1985-86
Real Madrid
Real Madrid
1986-87
Barcelona
Real Madrid
1987-88
Real Madrid
Real Madrid
1988-89
Real Madrid
Real Madrid
1989-90
Real Madrid
Real Madrid
1990-91
Barcelona
Barcelona
1991-92
Real Madrid
Barcelona
1992-93
Barcelona
Barcelona
1993-94
Deportivo
Barcelona
1994-95
Real Madrid
Real Madrid
1995-96
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
1996-97
Real Madrid
Real Madrid
1997-98
Barcelona
Barcelona
1998-99
Barcelona
Barcelona
1999-00
Deportivo
Deportivo
2000-01
Real Madrid
Real Madrid
2001-02
Real Madrid
Valencia
2002-03
Real Sociedad
Real Madrid
2003-04
Valencia
Valencia
2004-05
Barcelona
Valencia
2005-06
Barcelona
Barcelona
2006-07
Barcelona
Barcelona
2007-08
Real Madrid
Real Madrid
2008-09
Barcelona
Barcelona
2009-10
Barcelona
Barcelona
2010-11
Barcelona
Barcelona
2011-12
Real Madrid
Real Madrid
2009-13
Barcelona
Barcelona
2010-14
Barcelona
Atlético de Madrid
2011-15
Real Madrid
Barcelona
2012-16
Barcelona
Barcelona
2016-17
Real Madrid
Atlético de Madrid
2017-18
Barcelona
Barcelona
2018-19
Barcelona
Barcelona
2019-20
Barcelona
Real Madrid
2020-21
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
2021-22
Real Madrid
Real Madrid
2022-23
Barcelona
Barcelona
2023-24
Real Madrid
Real Madrid
2024-25
Atlético de Madrid
Barcelona
2025-26
Barcelona
