Campeones de invierno en LaLiga: ¿Cuántos terminaron levantando el título?

La LaLiga alcanzó la mitad de la temporada y ya tiene a su campeón de invierno en la presente campaña: el FC Barcelona. El equipo dirigido por Hansi Flick cerró la primera vuelta como líder de la clasificación, confirmando un arranque sólido y consistente que lo coloca como referencia en la lucha por el título.

Tras 18 jornadas, el conjunto azulgrana suma 46 puntos, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid de Xabi Alonso, que acumula 42, y de nueve puntos respecto al Atlético de Madrid de Diego Simeone, que registra 37. La diferencia no es definitiva, pero sí marca una tendencia clara en un torneo históricamente competitivo y de márgenes ajustados.

El término campeón de invierno no corresponde a un título oficial dentro del calendario de la Primera División, pero suele funcionar como un indicador relevante de lo que puede suceder al final del curso. La estadística respalda esa percepción. En múltiples temporadas, el equipo que lidera la tabla al cierre de la primera vuelta termina levantando el trofeo de liga.

En el caso del Barcelona, los antecedentes son significativos. El club ha sido campeón de invierno en 26 ocasiones, y en 16 de ellas logró coronarse campeón al final de la temporada. La más reciente se dio en la campaña 2022-23, bajo la dirección técnica de Xavi Hernández, cuando el liderazgo a mitad del torneo se tradujo en un campeonato sólido y bien gestionado.

Este contexto refuerza la importancia del momento que atraviesa el equipo culé, aunque el margen de error sigue siendo mínimo. La segunda mitad del campeonato suele traer ajustes tácticos, presión acumulada y duelos directos que pueden modificar el panorama en pocas semanas.

A continuación, en la nota completa se presenta una lista histórica con los líderes al término de la primera vuelta y los equipos que lograron consagrarse en esa misma temporada. Un repaso útil para entender por qué el liderato del Barcelona no solo suma puntos, sino también argumentos de peso en la carrera por el título.

Todos los campeones de invierno y de LaLiga

Temporada Campeón de invierno Campeón de liga 1928-29 Real Madrid Barcelona 1929-30 Athletic Athletic 1930-31 Real Sociedad Athletic 1931-32 Athletic Real Madrid 1932-33 Espanyol Real Madrid 1933-34 Real Sociedad Athletic 1934-35 Real Betis Real Betis 1935-36 Real Madrid Athletic 1939-40 Espanyol Atlético de Madrid 1940-41 Sevilla Atlético de Madrid 1941-42 Atlético de Madrid Valencia 1942-43 Athletic Athletic 1943-44 Valencia Valencia 1944-45 Athletic Barcelona 1945-46 Barcelona Valencia 1946-47 Atlético de Madrid Valencia 1947-48 Valencia Barcelona 1948-49 Real Madrid Barcelona 1949-50 Real Madrid Atlético de Madrid 1950-51 Sevilla Atlético de Madrid 1951-52 Athletic Barcelona 1952-53 Espanyol Barcelona 1953-54 Real Madrid Real Madrid 1954-55 Real Madrid Real Madrid 1955-56 Athletic Athletic 1956-57 Real Madrid Real Madrid 1957-58 Atlético de Madrid Real Madrid 1958-59 Barcelona Barcelona 1959-60 Real Madrid Barcelona 1960-61 Real Madrid Real Madrid 1961-62 Real Madrid Real Madrid 1962-63 Real Madrid Real Madrid 1963-64 Barcelona Real Madrid 1964-65 Real Madrid Real Madrid 1965-66 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1966-67 Real Madrid Real Madrid 1967-68 Atlético de Madrid Real Madrid 1968-69 Real Madrid Real Madrid 1969-70 Athletic Atlético de Madrid 1970-71 Barcelona Valencia 1971-72 Real Madrid Real Madrid 1972-73 Barcelona Atlético de Madrid 1973-74 Barcelona Barcelona 1974-75 Real Madrid Real Madrid 1975-76 Atlético de Madrid Real Madrid 1976-77 Barcelona Atlético de Madrid 1977-78 Real Madrid Real Madrid 1978-79 Sporting de Gijón Real Madrid 1979-80 Real Madrid Real Madrid 1980-81 Atlético de Madrid Real Sociedad 1981-82 Barcelona Real Sociedad 1982-83 Real Madrid Athletic 1983-84 Real Madrid Athletic 1984-85 Barcelona Barcelona 1985-86 Real Madrid Real Madrid 1986-87 Barcelona Real Madrid 1987-88 Real Madrid Real Madrid 1988-89 Real Madrid Real Madrid 1989-90 Real Madrid Real Madrid 1990-91 Barcelona Barcelona 1991-92 Real Madrid Barcelona 1992-93 Barcelona Barcelona 1993-94 Deportivo Barcelona 1994-95 Real Madrid Real Madrid 1995-96 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1996-97 Real Madrid Real Madrid 1997-98 Barcelona Barcelona 1998-99 Barcelona Barcelona 1999-00 Deportivo Deportivo 2000-01 Real Madrid Real Madrid 2001-02 Real Madrid Valencia 2002-03 Real Sociedad Real Madrid 2003-04 Valencia Valencia 2004-05 Barcelona Valencia 2005-06 Barcelona Barcelona 2006-07 Barcelona Barcelona 2007-08 Real Madrid Real Madrid 2008-09 Barcelona Barcelona 2009-10 Barcelona Barcelona 2010-11 Barcelona Barcelona 2011-12 Real Madrid Real Madrid 2009-13 Barcelona Barcelona 2010-14 Barcelona Atlético de Madrid 2011-15 Real Madrid Barcelona 2012-16 Barcelona Barcelona 2016-17 Real Madrid Atlético de Madrid 2017-18 Barcelona Barcelona 2018-19 Barcelona Barcelona 2019-20 Barcelona Real Madrid 2020-21 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2021-22 Real Madrid Real Madrid 2022-23 Barcelona Barcelona 2023-24 Real Madrid Real Madrid 2024-25 Atlético de Madrid Barcelona 2025-26 Barcelona

