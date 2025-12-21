Sports Illustrated Fútbol

Campeones de invierno en LaLiga: ¿Cuántos terminaron levantando el título?

El Barcelona cerrará el 2025 como líder
El Barcelona se quedo como líder general de invierno en LaLiga
El Barcelona se quedo como líder general de invierno en LaLiga | Quality Sport Images/GettyImages

La LaLiga alcanzó la mitad de la temporada y ya tiene a su campeón de invierno en la presente campaña: el FC Barcelona. El equipo dirigido por Hansi Flick cerró la primera vuelta como líder de la clasificación, confirmando un arranque sólido y consistente que lo coloca como referencia en la lucha por el título.

Tras 18 jornadas, el conjunto azulgrana suma 46 puntos, con una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid de Xabi Alonso, que acumula 42, y de nueve puntos respecto al Atlético de Madrid de Diego Simeone, que registra 37. La diferencia no es definitiva, pero sí marca una tendencia clara en un torneo históricamente competitivo y de márgenes ajustados.

El término campeón de invierno no corresponde a un título oficial dentro del calendario de la Primera División, pero suele funcionar como un indicador relevante de lo que puede suceder al final del curso. La estadística respalda esa percepción. En múltiples temporadas, el equipo que lidera la tabla al cierre de la primera vuelta termina levantando el trofeo de liga.

En el caso del Barcelona, los antecedentes son significativos. El club ha sido campeón de invierno en 26 ocasiones, y en 16 de ellas logró coronarse campeón al final de la temporada. La más reciente se dio en la campaña 2022-23, bajo la dirección técnica de Xavi Hernández, cuando el liderazgo a mitad del torneo se tradujo en un campeonato sólido y bien gestionado.

Este contexto refuerza la importancia del momento que atraviesa el equipo culé, aunque el margen de error sigue siendo mínimo. La segunda mitad del campeonato suele traer ajustes tácticos, presión acumulada y duelos directos que pueden modificar el panorama en pocas semanas.

A continuación, en la nota completa se presenta una lista histórica con los líderes al término de la primera vuelta y los equipos que lograron consagrarse en esa misma temporada. Un repaso útil para entender por qué el liderato del Barcelona no solo suma puntos, sino también argumentos de peso en la carrera por el título.

Todos los campeones de invierno y de LaLiga

Temporada

Campeón de invierno

Campeón de liga

1928-29

Real Madrid

Barcelona

1929-30

Athletic

Athletic

1930-31

Real Sociedad

Athletic

1931-32

Athletic

Real Madrid

1932-33

Espanyol

Real Madrid

1933-34

Real Sociedad

Athletic

1934-35

Real Betis

Real Betis

1935-36

Real Madrid

Athletic

1939-40

Espanyol

Atlético de Madrid

1940-41

Sevilla

Atlético de Madrid

1941-42

Atlético de Madrid

Valencia

1942-43

Athletic

Athletic

1943-44

Valencia

Valencia

1944-45

Athletic

Barcelona

1945-46

Barcelona

Valencia

1946-47

Atlético de Madrid

Valencia

1947-48

Valencia

Barcelona

1948-49

Real Madrid

Barcelona

1949-50

Real Madrid

Atlético de Madrid

1950-51

Sevilla

Atlético de Madrid

1951-52

Athletic

Barcelona

1952-53

Espanyol

Barcelona

1953-54

Real Madrid

Real Madrid

1954-55

Real Madrid

Real Madrid

1955-56

Athletic

Athletic

1956-57

Real Madrid

Real Madrid

1957-58

Atlético de Madrid

Real Madrid

1958-59

Barcelona

Barcelona

1959-60

Real Madrid

Barcelona

1960-61

Real Madrid

Real Madrid

1961-62

Real Madrid

Real Madrid

1962-63

Real Madrid

Real Madrid

1963-64

Barcelona

Real Madrid

1964-65

Real Madrid

Real Madrid

1965-66

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

1966-67

Real Madrid

Real Madrid

1967-68

Atlético de Madrid

Real Madrid

1968-69

Real Madrid

Real Madrid

1969-70

Athletic

Atlético de Madrid

1970-71

Barcelona

Valencia

1971-72

Real Madrid

Real Madrid

1972-73

Barcelona

Atlético de Madrid

1973-74

Barcelona

Barcelona

1974-75

Real Madrid

Real Madrid

1975-76

Atlético de Madrid

Real Madrid

1976-77

Barcelona

Atlético de Madrid

1977-78

Real Madrid

Real Madrid

1978-79

Sporting de Gijón

Real Madrid

1979-80

Real Madrid

Real Madrid

1980-81

Atlético de Madrid

Real Sociedad

1981-82

Barcelona

Real Sociedad

1982-83

Real Madrid

Athletic

1983-84

Real Madrid

Athletic

1984-85

Barcelona

Barcelona

1985-86

Real Madrid

Real Madrid

1986-87

Barcelona

Real Madrid

1987-88

Real Madrid

Real Madrid

1988-89

Real Madrid

Real Madrid

1989-90

Real Madrid

Real Madrid

1990-91

Barcelona

Barcelona

1991-92

Real Madrid

Barcelona

1992-93

Barcelona

Barcelona

1993-94

Deportivo

Barcelona

1994-95

Real Madrid

Real Madrid

1995-96

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

1996-97

Real Madrid

Real Madrid

1997-98

Barcelona

Barcelona

1998-99

Barcelona

Barcelona

1999-00

Deportivo

Deportivo

2000-01

Real Madrid

Real Madrid

2001-02

Real Madrid

Valencia

2002-03

Real Sociedad

Real Madrid

2003-04

Valencia

Valencia

2004-05

Barcelona

Valencia

2005-06

Barcelona

Barcelona

2006-07

Barcelona

Barcelona

2007-08

Real Madrid

Real Madrid

2008-09

Barcelona

Barcelona

2009-10

Barcelona

Barcelona

2010-11

Barcelona

Barcelona

2011-12

Real Madrid

Real Madrid

2009-13

Barcelona

Barcelona

2010-14

Barcelona

Atlético de Madrid

2011-15

Real Madrid

Barcelona

2012-16

Barcelona

Barcelona

2016-17

Real Madrid

Atlético de Madrid

2017-18

Barcelona

Barcelona

2018-19

Barcelona

Barcelona

2019-20

Barcelona

Real Madrid

2020-21

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

2021-22

Real Madrid

Real Madrid

2022-23

Barcelona

Barcelona

2023-24

Real Madrid

Real Madrid

2024-25

Atlético de Madrid

Barcelona

2025-26

Barcelona

