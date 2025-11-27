Campeones del Mundial de 2010 de España: ¿dónde están ahora?

De cara al Mundial de 2010, la primera edición del histórico torneo que se celebraría en África, ningún país había mantenido simultáneamente los trofeos de la Eurocopa y la Copa del Mundo desde Alemania en 1974. Tras poner fin a una sequía internacional de 44 años en la Euro 2008, España buscaba cambiar eso.

La Roja nunca había ganado el Mundial y, hasta dos años antes, era conocida como un equipo que tenía grandes estrellas peroo que no conseguía títulos, ya que había una sequía desde que fue coronada campeona de Europa en 1964.

Antes de 2010, las mejores actuaciones de España en un Mundial habían sido eliminaciones en cuartos de final en 2002, 1994 y 1986, además del cuarto puesto en 1950, cuando, a diferencia de hoy, la fase final se disputaba en un grupo de cuatro equipos en formato liguilla y no en un cuadro eliminatorio convencional.

Tras una nueva decepción que siguió a un buen comienzo en el Mundial de 2006 y una campaña de clasificación para la Euro 2008 que estuvo cerca de ser desastrosa y casi les cuesta la participación, todo cambió. Un cambio de estilo del seleccionador Luis Aragonés —fallecido en 2014—, que apostó por talentos más técnicos y de buen manejo de balón por encima de la mera capacidad física, y una mayor cohesión tras décadas de supuestas divisiones regionales dentro del equipo, finalmente dieron a España una identidad.

Después de arrasar en la Euro 2008, España, ya bajo la dirección del dos veces ganador de la Champions League y leyenda del Real Madrid Vicente del Bosque, comenzó el Mundial de 2010 con una sorprendente derrota ante Suiza. Hasta que Argentina hiciera lo mismo en 2022, habían sido el único equipo en perder su primer partido y aun así llegar a ganar una Copa del Mundo.

España comenzó con una sorprendente derrota en la fase de grupos. Eso se corrigió rápidamente con victorias por 2–0 y 2–1 en la fase de grupos ante Honduras y Chile, respectivamente, lo que preparó un duelo en octavos de final con la vecina Portugal. El marcador de 1–0, decidido por David Villa en la segunda parte, se repitió una y otra vez hasta el final.

Paraguay cayó 1–0 con un gol tardío en la siguiente ronda, seguido de otra victoria por la mínima contra Alemania, también decidida hacia el final, en semifinales. Un planteamiento agresivo de los Países Bajos en la final de Johannesburgo no alteró el ritmo de España, aunque fue necesario llegar a la prórroga para asegurar el gol vital, anotado por Andrés Iniesta, que selló el cuarto 1–0 consecutivo.

España se convirtió en el primer nuevo ganador de un Mundial fuera de su propio continente desde que Brasil triunfara en Suecia en 1958, y solo en el octavo campeón distinto en la historia.

Del Bosque seleccionó a 23 jugadores que hicieron historia en 2010, pero—al momento de escribir estas líneas—¿Dónde están ahora?.

Arqueros

Iker Casillas

Iker Casillas | ANGELA WEISS/GettyImages

El histórico guardameta del Real Madrid mantuvo cinco porterías a cero en siete partidos camino a la gloria. Fue clave en gran parte del torneo y es uno de los jugadores más queridos por la afición.

Permaneció en el Real Madrid hasta 2015, poniendo fin allí a su carrera tras 725 apariciones y marchándose luego al Porto, donde se retiró en 2020, un año después de sufrir un infarto. Hoy en día, Casillas trabaja para su antiguo club como director general de la Fundación Real Madrid, además de liderar al 1K FC en los torneos Kings Cup y Queens Cup de fútbol 7, y presentarse como inversor en tecnología deportiva.

Víctor Valdés

Víctor Valdés | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Valdés, del Barcelona, pasó muchos años siendo pasado por alto por la selección, pero finalmente hizo su debut a los 28 años, en la preparación para el Mundial. En el propio torneo, fue suplente y no llegó a pisar el campo. Tras una lesión de ligamento cruzado anterior que prácticamente puso fin a su etapa en el Barcelona en 2014, jugó con éxito limitado en el Manchester United, el Standard de Lieja y el Middlesbrough.

En su retiro, Valdés se ha dedicado a la dirección técnica sin lograr demasiado impacto. En 2019 le dieron brevemente el mando del equipo Sub-19 del Barcelona, pero fue despedido a los pocos meses tras desacuerdos internos, y desde entonces ha entrenado en las divisiones inferiores de España. Más recientemente, tuvo un breve período de cuatro partidos al frente del Real Ávila, de la cuarta categoría, a comienzos de 2025.

Pepe Reina

Pepe Reina | Justin Setterfield/GettyImages

Reina fue el otro portero que no jugó en el torneo, contratado por el Liverpool en la época del Mundial y, posiblemente, uno de los mejores guardametas de la Premier League. Su carrera, después de ser desplazado de forma discutible en Anfield por Simon Mignolet en 2013, lo llevó al Napoli, Bayern Múnich, AC Milan, Aston Villa, Lazio, un regreso al Villarreal —su antiguo club— y, finalmente, al Como.

Su partido número 988 y último como profesional llegó con el Como, a los 42 años, en mayo de 2025, contra el Inter, y terminó antes de tiempo por una tarjeta roja en la primera mitad. Desde entonces, se ha convertido en entrenador de la academia del Villarreal.

Defensores

Raúl Albiol

Raúl Albiol | Marco Canoniero/GettyImages

Fichado por el Real Madrid en 2009, Albiol fue titular habitual a nivel de club, pero no llegó a jugar en el Mundial. Además, pronto fue relegado a un papel secundario en el Bernabéu y dejó a los Blancos en 2013 tras 119 apariciones en cuatro años.

El defensa central ayudó al Napoli a ganar la Copa Italia en la temporada 2013–14, antes de una estancia de cinco años en el Villarreal que solo terminó en 2025. A los 40 años, firmó con el Pisa, recién ascendido a la Serie A.

Gerard Piqué

Gerard Piqué | Quality Sport Images/GettyImages

Replicando su papel en el Barcelona, Piqué, de 23 años, jugó todos los minutos del Mundial en el corazón de la defensa. Su carrera con España continuó hasta 2018, mientras que permaneció en el Barça hasta anunciar una retirada repentina en noviembre de 2022. Su partido número 616, a los 35 años, fue el último.

Piqué ya estaba demostrando su faceta empresarial antes de colgar las botas, cofundando una firma de inversión en deportes y medios en 2018. Uno de los proyectos de la empresa es el Andorra FC, que compite en la temporada 2025–26 en la segunda división española, mientras que el exdefensa central creó la Kings Cup y la Queens Cup en 2022. También ha estado muy involucrado en los esports.

Carlos Marchena

Carlos Marchena | Jasper Juinen/GettyImages

Marchena hizo dos apariciones como suplente en los últimos minutos del Mundial, saliendo desde el banquillo al final de los partidos contra Portugal y Paraguay para ayudar a asegurar cada victoria en las eliminatorias. El defensa dejó el Valencia ese verano tras nueve años, y jugó en el Villarreal y el Deportivo de La Coruña, antes de su último partido como profesional con el Kerala Blasters de India en 2015.

En la década siguiente, ha ocupado cargos como asistente técnico en el Sevilla C, Sevilla B, la selección española y el Valencia. En 2025, dirige su propia academia, la Academia CM.

Carles Puyol

Carles Puyol | Jam Media/GettyImages

El capitán de larga trayectoria del Barcelona fue la otra mitad de la casi inquebrantable pareja de centrales junto a su compañero Piqué: Puyol fue sustituido a seis minutos del final contra Paraguay y también fue el primer jugador amonestado en una final que registró un récord de 14 tarjetas amarillas en total. Quizá su mayor momento en ese Mundial fue el gol de la victoria en el minuto 73 contra Alemania en semifinales.

Puyol fue un jugador de un solo club, terminando su carrera en el Barcelona en 2014. Tuvo un breve periodo como asistente de la dirección deportiva en el Camp Nou que concluyó con su dimisión en 2015, pero ha seguido siendo un embajador y apoyo visible del club en la década posterior.

Joan Capdevila

Joan Capdevilla | Quality Sport Images/GettyImages

En el lateral izquierdo, Capdevila fue uno de los pocos titulares habituales de España en 2010 que no jugaba en el Real Madrid ni en el Barcelona. Ya con 32 años, tuvo una temporada más en el Villarreal después del Mundial y fue terminando su carrera con etapas en Bélgica, India y Andorra hasta 2017.

Capdevila se formó en las categorías inferiores del Espanyol y también tuvo una etapa en el club barcelonés más adelante en su carrera. Ahora trabaja allí como responsable de relaciones deportivas institucionales.

Sergio Ramos

Sergio Ramos | John Parra/GettyImages

Aunque a lo largo de su carrera se consolidó como uno de los mejores defensas centrales de todos los tiempos, Ramos tuvo que conformarse con jugar como lateral derecho cuando se trataba de la selección española, hasta la última aparición de Carles Puyol en 2013. Otro jugador amonestado temprano en la final, también fue titular en todos los partidos.

Tras ganar cuatro títulos de la Champions League con el Real Madrid y marcharse después de 671 partidos, Ramos tuvo una etapa de dos años en el Paris Saint-Germain, antes de regresar a su club de juventud, el Sevilla, y luego aventurarse en México. En 2025, se encuentra en el segundo año de un contrato de dos temporadas con el Monterrey.

Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa | Angel Martinez/GettyImages

Solo 13 minutos al final de la victoria en la fase de grupos contra Honduras fueron todo lo que Arbeloa disputó durante el torneo, dada la estabilidad de la defensa titular preferida por Del Bosque. Su carrera en clubes lo llevó del Liverpool al Real Madrid en 2009, y permaneció allí hasta 2016.

Tras jugar cuatro partidos de vuelta en Inglaterra con el West Ham United, Arbeloa se retiró en 2017 y se dedicó a la dirección técnica. Comenzó entrenando equipos en la academia del Real Madrid desde la categoría sub-14 en 2020, y finalmente reemplazó a la leyenda del club Raúl como entrenador del Real Madrid Castilla en 2025.

Mediocampistas

Andrés Iniesta

Andrés Iniesta | Paolo Blocco/GettyImages

Como autor del gol de la victoria en una final de la Copa del Mundo, Iniesta quizá logró lo más grande que un futbolista profesional puede alcanzar. Ya era una leyenda en ciernes en el Barcelona, del que se marchó en 2018, a los 34 años, optando por un nuevo tipo de desafío en el Vissel Kobe de Japón, donde pasó cinco años más.

La última etapa de la carrera de Iniesta fue en el Emirates Club de la UAE Pro League durante la temporada 2023–24, anunciando su retirada poco después de cumplir 40 años. Tiene varios proyectos empresariales en marcha, incluyendo una academia que lleva su nombre y una marca de calzado.

Xavi

Xavi Hernández | Eurasia Sport Images/GettyImages

Xavi fue otro de los jugadores siempre presentes durante la trayectoria de España en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, ofreciendo actuaciones de jugador del partido en los triunfos de octavos de final y semifinales. El maestro del centro del campo, tercero en el Balón de Oro en 2009, 2010 y 2011, fue otro que eventualmente se trasladó a Asia tras pasar toda su vida en el Barcelona.

Qatar fue su destino, jugando para el Al Sadd durante cuatro años hasta 2019 y luego convirtiéndose en entrenador durante dos. Regresó al Barcelona en 2021, en pleno auge de la crisis financiera del club, pero logró conquistar un primer título de La Liga en cuatro años en la temporada 2022–23. Xavi decidió que quería dimitir al final de la 2023–24, pero fue persuadido para quedarse, solo para ser despedido poco después. En 2025, no ha regresado a un rol directo en el fútbol, pero es embajador global de La Liga y Adidas, y continúa con el Campus Xavi.

Cesc Fàbregas

Cesc Fábregas | Image Photo Agency/GettyImages

Del Bosque no alineó a Fàbregas al inicio del Mundial, pero el entrenador recurrió al entonces mediocampista del Arsenal a comienzos de la segunda mitad en las victorias sobre Honduras, Chile y Paraguay. También entró hacia el final de la final y jugó todo el tiempo extra.

Un muy comentado regreso al Barcelona tuvo lugar en 2011 —sus compañeros de la selección española lo habían “forzado” a ponerse la camiseta blaugrana durante las celebraciones de 2010—, pero fue breve, y en 2014 se unió al Chelsea. Tras ello vinieron etapas en el Mónaco y el Como, retirándose en 2023 y siendo nombrado entrenador del ambicioso club italiano un año después

Juan Mata

Juan Mata | Scott Gardiner/GettyImages

Con 22 años, Mata era el tercer miembro más joven de la selección española en 2010. Solo jugó 20 minutos contra Honduras, pero su carrera en clubes despegó realmente en 2011 tras su traslado al Chelsea, donde fue nombrado jugador del año en dos ocasiones. El Manchester United lo convirtió en su fichaje récord en 2014, pasando ocho años en Old Trafford.

Mata continuó su carrera como jugador uniéndose al Galatasaray en 2022, luego disputó un solo partido con el Vissel Kobe en 2023 y desde entonces se trasladó a Australia. Tras una temporada con los Western Sydney Wanderers, se incorporó al Melbourne Victory antes de la campaña 2025–26.

Xabi Alonso

Xabi Alonso | Soccrates Images/GettyImages

Junto a Albiol y Arbeloa, Alonso fue una de las estrellas españolas fichadas durante la agresiva campaña de contrataciones del Real Madrid en 2009. Fue otro de los que empezó todos los partidos del Mundial, jugando prácticamente cada minuto. Infamemente, el maestro del pase fue quien recibió la entrada a pecho alto de Nigel de Jong en la final, solo castigada con tarjeta amarilla.

La carrera de Alonso en clubes lo llevó posteriormente de España al Bayern Múnich y, tras iniciarse en la dirección técnica con la Real Sociedad B, regresó a Alemania para dirigir al Bayer Leverkusen. Una histórica temporada 2023–24 le permitió conseguir su primer título de Bundesliga, parte de un doblete doméstico invicto, pero rechazó la oportunidad de entrenar al Liverpool. En cambio, se incorporó al Real Madrid en 2025.

Sergio Busquets

Sergio Busquets | Rich Storry/GettyImages

La temporada 2025 de la Major League Soccer será la última de la ilustre carrera de Sergio Busquets, quien anunció su intención de retirarse al final de la participación de Inter Miami en los playoffs de la MLS Cup. El jugador de 37 años, que cumplió 22 años cinco días después de la final del Mundial de 2010, ya había ganado prácticamente todo con el Barcelona.

Busquets solo contaba con dos temporadas y 93 partidos oficiales a su haber en el momento del torneo, pero era prácticamente indiscutible. Los únicos minutos que se perdió en todo el Mundial fueron una hora en el partido inaugural contra Suiza, cuando Del Bosque lo sustituyó por el delantero Fernando Torres.

Javi Martínez

Con 21 años y solo dos partidos internacionales a su nombre, Martínez fue el jugador más joven y con menos experiencia que España llevó a Sudáfrica. Aun así, tuvo la oportunidad de jugar, recibiendo los últimos 17 minutos en la fase de grupos contra Chile.

El Bayern Múnich activó una cuantiosa cláusula de rescisión en su contrato con el Athletic Club en 2012, lo que dio lugar a una estancia de nueve años en Baviera que finalmente se vio limitada a 268 apariciones debido a las lesiones. Tras salir del Bayern, se unió al Qatar SC y, desde julio de 2025, juega en el Al Bidda, también en Qatar.

David Silva

No le importó al Manchester City que Silva fuera relegado tras la sorprendente derrota contra Suiza, ya que Del Bosque optó por un ajuste en el sistema tras ese inesperado traspié. No volvió a pisar el campo en el torneo hasta los últimos minutos de la semifinal.

El City anunció un acuerdo con el Valencia mientras se disputaba el Mundial, y Silva pasó una década en Manchester, convirtiéndose en una leyenda. Se trasladó a la Real Sociedad en 2020, pero se retiró seis días después de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior en julio de 2023. Desde entonces no ha tenido un rol formal en el fútbol, aunque su actividad en redes sociales muestra que es un entusiasta jugador de pádel.

Jesús Navas

Navas superó una fuerte nostalgia y ansiedad, lo que le permitió tener una carrera internacional de 15 años, además de pasar cuatro temporadas en Inglaterra con el Manchester City entre 2013 y 2017. Participó en tres partidos del Mundial de 2010, incluyendo un titular contra Honduras.

El extremo, que más tarde se convirtió en lateral derecho, jugó 705 partidos para su club de infancia, el Sevilla, en dos etapas, además de ganar cuatro Europa Leagues, y continuó activo hasta retirarse a los 37 años en 2024. Dejando el fútbol por el momento, ha tenido tiempo para dedicarse a otros hobbies, incluido el ciclismo.

Delanteros

David Villa

El Barcelona gastó 40 millones de euros en Villa en las semanas previas al Mundial y luego observó con alegría cómo su nuevo delantero anotaba cinco goles camino a la gloria, incluyendo los decisivos en las eliminatorias contra Portugal y Paraguay. Terminó como máximo goleador y se llevó la Bota de Plata, así como el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador del torneo.

Villa continuó ganando títulos de La Liga con Barcelona y Atlético de Madrid, además de la Champions League con el primero. Luego anotó 80 goles en 126 partidos con el New York City FC, siendo nombrado MVP de la MLS en la temporada 2016, y pasó un año en el Vissel Kobe. Su carrera tras retirarse se ha centrado en desarrollar su DV7 Group, que incluyó la compra del CF Benidorm en 2023.

Fernando Torres

Fernando Torres | JAVIER SORIANO/GettyImages

Tras marcar el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2008, Torres no empezó inicialmente en el Mundial, pero un pequeño cambio en el sistema lo devolvió al once titular después del primer partido. El delantero volvió luego al banquillo para la semifinal y la final, pero en general participó de alguna manera en todos los encuentros.

Su carrera en clubes cayó en picado tras un traspaso récord británico del Liverpool al Chelsea en 2011, seguido de una etapa poco destacada en el AC Milan y un regreso al Atlético de Madrid. Su último club fue el Sagan Tosu de Japón en la temporada 2018–19, tras lo cual se dedicó a la dirección técnica, siendo contratado como entrenador del Atlético B en 2024.

Pedro

Pedro | Visionhaus/GettyImages

Pedro había sido considerado una opción de banquillo durante la mayor parte del Mundial, para luego entrar en el equipo titular de Del Bosque tanto en la semifinal como en la final. Fue todo un año para él, tras haberse consolidado completamente en el Barcelona con 23 goles durante la temporada 2009–10.

Después de un triplete en 2014–15, el extremo se unió al Chelsea y logró un título de Premier League entre varios otros trofeos. Más tarde se trasladó a la Roma, pero luego cruzó la división de la Ciudad Eterna tras solo un año y, a medida que se acerca 2026, está cerca de alcanzar las 200 apariciones con la Lazio. Tiene 38 años.

Fernando Llorente

Fernando Llorente | Aitor Alcalde/GettyImages

La única aparición de Llorente en el Mundial fue como sustituto directo de Fernando Torres, con poco más de media hora por jugar, en el primer partido de eliminación contra Portugal. En ese momento pertenecía al Athletic Club, pero su carrera de trotamundos, iniciada con un traspaso a la Juventus en 2013, también incluyó etapas en Sevilla, Swansea City, Tottenham Hotspur, Napoli, Udinese y Eibar hasta 2022.

El delantero retirado de 40 años compite en el World Legends Padel Tour y es comentarista habitual en la cobertura de la Champions League en español de Amazon Prime Video.

