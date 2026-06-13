Canadá prohibió la entrada de Thomas Partey para disputar el Mundial 2026

Una de las grandes (y tristes) historias del Mundial 2026 será sin dudas la de Thomas Partey y su denegado ingreso a Canadá para jugar ante Panamá: el país del extremo norte de América le denegó la VISA por tener cargos de violación.

Aunque el juicio todavía está en proceso, y el mismo puede extenderse hasta 2027. La denuncia se hizo en julio de 2025 ante la Policía Metropolitana de Londres y el por entonces jugador del Arsenal fue apuntado con siete cargos en total de agresión sexual y violación. Esta es otra demostración de que los profesionales deben hacer bien las cosas fuera de la cancha y que no hay, ni debe haber, inmunidad para nadie en estos aberrantes casos.

El medio The Athletic pudo acceder a un comunicado de la FIFA sobre lo sucedido con Partey: "La FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado".

Wales v Ghana - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país", concluyó el mensaje del máximo ente del fútbol mundial según la información del área de deportes del New York Times.

Luego del partido ante los panameños, el seleccionado de Ghana enfrentará a Inglaterra en Boston y a Croacia en Philadelphia, por lo que Partey podría estar a disposición del histórico entrenador Carlos Queiroz. En caso de avanzar, el cuadro definirá si el futbolista del Villarreal puede participar o no de los partidos, dependiendo en que país se jueguen.