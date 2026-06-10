Canadá vs Bosnia Herzegovina: previa, predicciones y alineaciones

El encuentro entre la selección de Canadá y el conjunto de Bosnia Herzegovina marcará el inicio de dos historias distintas dentro de un mismo sueño mundialista. Uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, la selección de Canadá, buscará ganar su primer partido en una copa del mundo. Mientras tanto, el equipo de Bosnia seguro tomará como una motivación extra la manera en la que clasificaron a este copa del mundo, dejando fuera a la selección de Italia.

En el artículo que estás a punto de leer, traemos para ti todos los detalles que necesitas conocer sobre este emocionante duelo correspondiente a la fecha número uno por el Grupo B.

Pronóstico SI Fútbol

La presión juega un papel distinto entre ambas selecciones. Por un lado, el conjunto de Canadá buscará debutar en el Mundial 2026 con una actuación digna de su papel como anfitrión. Por el otro, la selección de Bosnia Herzegovina intentará sorprender a todos, con una de esas actuaciones que pasan a la historia.

El fútbol es un deporte impredecible, en donde absolutamente nada está escrito. Sobre todo, en una copa del mundo, en donde un mal resultado en el arranque del campeonato puede costarte la eliminación. Así como una brillante actuación puede marcar el punto de partida hacia el éxito.

Para este compromiso, en donde ambos equipos buscarán arrancar con el pie derecho, pero también cuidarán su zaga defensiva, se espera una victoria por la mínima diferencia.

Pronóstico: Canadá 1-0 Bosnia

¿A qué hora se juega el Canadá vs Bosnia Herzegovina?

Ciudad : Toronto, Canadá

: Toronto, Canadá Estadio : BMO Field

: BMO Field Fecha : viernes, 12 de junio del 2026

: viernes, 12 de junio del 2026 Hora : 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Facundo Tello

Historial de enfrentamientos directos entre Canadá y Bosnia Herzegovina

Cabe señalar que esta será la primera ocasión en la que la selección de Canadá se enfrentará al conjunto de Bosnia Herzegovina. Un aliciente de esta copa del mundo será justamente eso, los cruces inéditos entre equipos que nunca se habían cruzado entre sí.

Últimos 5 partidos

Bosnia Herzegovina Canadá Panamá 1-1 Bosnia Herzegovina 6/06/26 Canadá 1-1 Irlanda 5/06/26 Bosnia Herzegovina 0-0 Macedonia del Norte 29/05/26 Canadá - Uzbekistán 1/06/26 Italia 1 (1)-(4) Bosnia Herzegovina 31/03/26 Canadá 0-0 Túnez 31/03/26 Gales 1(2)-(4)1 Bosnia Herzegovina 26/03/26 Canadá 2-2 Islandia 28/03/26 Austria 1-1 Bosnia Herzegovina 18/11/25 Canadá 1-0 Guatemala 17/01/26

¿Cómo ver el Canadá vs Bosnia Herzegovina por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX, Universo, FOX one México Vix México España TVE, DAZN

Últimas noticias de Bosnia Herzegovina

La selección de Bosnia tomó como impulso la imágen de los futbolistas italianos celebrando la clasificación de los Dragones, en un mensaje claro: felicidad por enfrentarse a ellos en la antesala del Mundial 2026, dando por hecho que los podrían vencer.

Miralem Pjanic, ex jugador del Barcelona, adivirtió: “No será agradable para ellos estar ahí, créeme. Durante 90 minutos, o quizás más, no será simplemente un partido de fútbol: será una batalla deportiva”.

A esto se sumó un episodio que elevó aún más la temperatura. La Federación de Bosnia denunció la presencia de un supuesto espía italiano durante uno de los entrenamientos del equipo. El incidente ocurrió en Butmir, cuando una persona continuó grabando tras el cierre del acceso a la prensa. La seguridad intervino y el hecho derivó en una queja formal, en la previa de un partido ya de por sí decisivo.

Al final, el acto de soberbia ejercido por los elementos italinanos terminaron pagándolo con una dolora eliminación en tanda de penales. El clasificar de esta manera a una copa del mundo inyecta motivación pura en un combinado que, ya de por sí, no cree en nadie.

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Bosnia Herzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

Últimas noticias de Canadá

'Los Reds' llegan al torneo en búsqueda de su primera victoria mundialista. Entre las presentaciones de 1986 y 2022 perdieron los seis partidos que disputaron. Un sorteo favorable y un crecimiento fuerte bajo la dirección de Jesse Marsch tienen al país anfitrión soñando con más que sólo tres puntos.

Con el apoyo de su afición, Canadá tiene su mirada puesta en la fase de eliminación directa, una hazaña que podría reescribir la historia de su fútbol.

Canada v Tunisia - International Friendly | Vaughn Ridley/GettyImages

Posible alineación de Canadá (4-4-2): St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius y Laryea; Eustáquio y Koné; Buchanan y Davies; Oluwaseyi y David

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